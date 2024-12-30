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卡特百歲逝世／卸任後改善公衛 服務全球逾43年「比當總統時稱職」

編譯陳韻涵／綜合報導
出身自花生農夫的卡特，退休生涯致力於為貧窮者建造房屋，並且身體力行。（美聯社）
出身自花生農夫的卡特，退休生涯致力於為貧窮者建造房屋，並且身體力行。（美聯社）

卡特離開白宮後走遍全世界，致力改善貧民房舍、公共衛生，並促進和平與民主。

華盛頓郵報報導，卡特卸任總統後，持續為全球民眾服務逾43年，而他卸任後的遺緒使他在其他卸任元首中獨樹一格。

卡特甚至被稱為卸任比當總統時還稱職，也有媒體稱他是被歷史低估的總統。卡特實踐著自身信念，在各地為窮人蓋房子，監督世上最動盪、棘手的國家選舉，並致力根除影響數百萬人的熱帶疾病。

2016年，卡特在英國國會上說：「我們有道德義務，盡我們所能防止苦難。」

這是一句簡單的宣言，卻闡明了卡特入主白宮後所做的一切努力。

卡特中心

卡特卸任後數月，在家鄉喬治亞州成「卡特中心」(Carter Center)，其使命為「推動和平、對抗疾病和打造希望」。

卡特中心日後承擔計畫和挑戰，與卡特密不可分。

四大洲 4390棟住宅

卡特是「仁人家園」(Habitat for Humanity)的非凡志工，他積極協助這個跨國非營利組織為窮人興建、整建或維修數千棟房屋。 

卡特和妻子羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)每年為仁人家園奉獻一周的時間，並堅定履行這項承諾逾35年，同時發揮拋磚引玉之效，吸引數萬志工響應「卡特工作計畫」(Carter Work Project)。

卡特拿電鑽參與仁人家園的第一個計畫就在喬州，距離他位於平原鎮(Plains)的故居不出十哩。

仁人家園統計，卡特夫婦從1984年到2019年倡議提供可負擔合宜房屋，35年來在北美、加勒比海、歐亞非等14個國家，與10萬多名志工一同建造、翻新和維修4390棟房屋。

出身自花生農夫的卡特（右），退休生涯致力於為貧窮者建造房屋，並且與夫人羅莎琳（左...
出身自花生農夫的卡特（右），退休生涯致力於為貧窮者建造房屋，並且與夫人羅莎琳（左）身體力行。（美聯社）

對抗熱帶疾病

卡特中心領導的一項國際合作，針對幾內亞線蟲引發的疼痛與病灶；這是一項非凡創舉，毋須疫苗或藥物，只需改善飲用水衛生，便能擊退幾內亞線蟲。

人們飲用遭寄生幼蟲汙染的水而染病，此疾曾廣泛被認為難以治愈，每年在非洲和亞洲影響逾300萬人。

多虧了卡特中心推動的健康教育活動，2023年僅通報14例，而這一切源自於卡特有次造訪奈及利亞時，小學生製作寫有「幾內亞線蟲小心，卡特來了」的標語迎接他。

除幾內亞線蟲外，卡特及其中心也與夥伴合作解決其他熱帶疾病，如透過黑蠅傳播、損害視力的河盲症。

民主見證者

應民主投票遭受威脅或新成立國家的官員邀請，卡特多次以選舉監察員的身分見證獨立和民主，包括1989年的巴拿馬、1999年的尼加拉瓜、莫三比克到尼泊爾和印尼共37場選舉，2015年最後一次前往蓋亞那出任務。

卡特對民主的努力，讓他贏得「動盪世界的公民」、「和平締造者」等美譽，其中1994年極具挑戰性，他到北韓化解核武計畫危機，在海地與軍事領袖斡旋避免美軍入侵，且在聖誕節前幾天飛往巴爾幹地區，調停波斯尼亞戰爭停火協議。

2002年卡特獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）
2002年卡特獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

八年後，卡特因其任內和卸任後的所作所為，獲頒諾貝爾和平獎。

幾內亞 白宮 諾貝爾

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