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卡特百歲逝世／主政時對內遇上美經濟低迷 外有伊朗人質危機

編譯潘勛／綜合報導
卡特總統任期內發生伊朗人質危機，把美國搞得灰頭土臉，也是促使他競選連任失敗的主因之一。（美聯社）
卡特總統任期內發生伊朗人質危機，把美國搞得灰頭土臉，也是促使他競選連任失敗的主因之一。（美聯社）

卡特總統就任時標榜人權，但任內美國經濟低迷不振、失業率和通膨居高不下，所以他尋求連任時大敗給共和黨對手雷根，只任職一屆；對外則碰到伊朗人質危機，煎熬444天才解決，外界多認為他雖不能以完全失敗相責，充其量也是個平庸總統。

華盛頓郵報報導，結合高通膨、經濟成長低的「滯脹」(stagflation)一詞，即是批評卡特經濟政策的人所創造出來。1979年，伊朗革命讓全球石油供應大亂之後，美國民眾要在加油站大排長龍。卡特把能源視為招牌的國內政策，也取得一些成功，但他控制不了的外在事件介入。1979年3月，三哩島(Three Mile Island)核電廠一座反應爐爐心熔毀，為美國核能產業史上最嚴重事件；外界原本殷切盼望，核能能在石油等化石燃料之外，提供安全的替代能源，結果受到沉重打擊。

1999年卡特（中右）與時任巴拿馬總統莫斯柯索（中左）交換巴拿馬運河主控權的文件...
1999年卡特（中右）與時任巴拿馬總統莫斯柯索（中左）交換巴拿馬運河主控權的文件。（美聯社）

雖然國會當時由民主黨控制，但同黨籍的卡特與國會經常關係緊張，只是通過的立法提案，比起大多數現代總統都要多。他為航空、卡車運輸產業鬆綁法規，開啟的運動，在雷根與其保守派盟友治國時加強發展。雷根治下的建軍經常被讚譽為加速蘇聯崩潰，但建軍實於卡特任內就展開。

卡特總統任內，一直飽受通膨折磨，但他任命沃克(Paul Volcker)出任聯準會主席，在1980年代初期把通膨壓低下去，只是當時已到雷根任內。

伊朗人質危機爆發1個月後，蘇聯入侵阿富汗；卡特下令對蘇聯穀物禁運，結果觸怒美國農民；1980年，美國杯葛莫斯科夏季奧運，此舉連很多美國人都不歡迎，廣受認定為軟弱、無效。

人質危機煎熬444天

但伊朗人質危機爆發，革命派學生在德黑蘭市扣留數十名美國人，444天危機當中，電視天天播報，直到卡特1981年卸任當天，人質才獲釋。1980年4月，危機還在進行，卡特批准拯救人質行動，結果兩架美軍戰機在現場相撞，8名美國軍人殉職，時任國務卿的范斯(Cyrus R. Vance)事前反對該營救行動，因此辭職。

卡特2018年受訪表示，自己任期最後一年，太過於強調人質所受苦難，只是他個人太執迷於人質、人質的家人，想盡一切能力讓他們返回美國，最後也辦到了。

卡特在總統（中）任內促成以色列和巴勒斯坦的以埃和談。右為時任以色列總理比金，左為...
卡特在總統（中）任內促成以色列和巴勒斯坦的以埃和談。右為時任以色列總理比金，左為時任埃及總統沙達特。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，卡特當總統最重大的成就，在埃及與以色列之間耗費大量心血斡旋，最後促成「大衛營協定」(Camp David Accords)簽訂，讓以色列能與阿拉伯敵國之一的埃及握手言和。雖然以國與巴勒斯坦人的衝突沒能解決，但與埃及維持長期和平，迄今仍是美國中東地區外交成就之一。

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