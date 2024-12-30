出身草根形象清新 「如騙你 別投我」卡特誠實牌奏效

1980年，卡特在家人陪同下，宣布大選輸給雷根。(美聯社)

1976年，美國正試圖從共和黨 總統尼克森(Richard Nixon)的「水門案」(Watergate)醜聞和十年越戰創傷之中恢復過來。出身草根，從年輕海軍軍官、花生農夫，到擔任喬治亞州長，形象清新的卡特成為民主黨 的新希望。當年大選以後來居上態勢擊敗曾任尼克森副手的福特(Gerald Ford)，成為美國第39位總統。

選舉期間，卡特高舉誠實形象牌，曾對選民說道：「如果我對大家說謊，如果我做出誤導陳述，不要投票給我，因為我不配當總統。」

1978年，卡特在大衛營促成以色列總理比金(右)和埃及總統沙達特(左)達成和平協議。(美聯社)

卡特屬於民主黨中間派，參加大選之初知名度並不高，招牌形象是笑容滿面，闡揚浸信教信念以及工程師背景的技術計畫。卡特的選舉團隊走務實路線，經費來自大眾捐款，受到「水門案」事件以及美國在越戰遭受挫敗影響，卡特向美國選民再三承諾絕對不會說謊。共和黨總統福特是現任總統，但因幫尼克森特赦而人氣大減，卡特最後在選舉中以些微之差打敗福特。

不過，卡特總統任期只做一任，1980年角逐連任時輸給共和黨挑戰者雷根(Ronald Reagan)。離開白宮之後，卡特投身全球人道主義行動，高齡80多歲仍參與外交任務，直到90多歲還在協助為窮苦民眾蓋房子。

卡特曾說：「我的宗教信仰要求我盡一切所能，不論何時何地，不管可以做多久，不管手邊有什麼資源，都要推動改變。我別無選擇。」

執政期間，卡特承受冷戰時期的情勢壓力，石油 市場動盪不安，美國社會則因為種族種義、女權問題以及美國在國際舞台扮演角色而頻頻爆發衝突。促成中東和平協議堪稱卡特在位期間的最大成就，埃及總統沙達特(Anwar Sadat)與以色列總理比金(Menachem Begin)在卡特居間斡旋下，1978年在大衛營(Camp David)談判桌交涉長達13天後達成協議。這段經驗讓卡特獲得啟發，卸任總統之後投身類似的外交事務，為個人歷史地位定調，卡特中心(The Carter Center)於1982年創立。