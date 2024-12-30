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卡特逝世 享壽百歲 美首位人瑞總統 任內促成美中建交 簽署「台灣關係法」

記者陳熙文／華盛頓報導
卡特被稱為遭歷史低估的總統，他在總統任內和退休生涯致力於人道工作，全球奔走，反而備受各界讚譽。（路透）
卡特被稱為遭歷史低估的總統，他在總統任內和退休生涯致力於人道工作，全球奔走，反而備受各界讚譽。（路透）

前總統卡特（Jimmy Carter）29日於喬治亞州平原鎮（Plains）的家中過世，享嵩壽100歲；卡特於1977年至1981年擔任美國總統，任內促成美中建交，在國會壓力下簽署「台灣關係法」。卡特卸任後多次訪問中國，也曾於1999年訪問台灣。

華盛頓郵報（The Washington Post）29日透過卡特兒子詹姆斯‧卡特（James Carter）證實父親卡特在家中過世，但沒有說明死因。

卡特2015年被診斷出癌症，去年2月開始在喬治亞州老家接受安寧療護（hospice care），當時家人與親友評估他恐時日不多，但卡特仍在今年10月1日慶祝百歲生日，成為美國歷史上第一位人瑞總統，也創下美國總統最長壽紀錄。

10月還郵寄投票挺賀錦麗

卡特家屬今年9月表示，卡特住在喬州平原鎮的簡樸牧場式平房，雖然身體虛弱，行動不便，卻沒有放棄，還與兒孫說想達成人生新目標：不是慶生，而是想投票給副總統賀錦麗；卡特在今年10月16日透過郵寄投下選票。

卡特夫人羅莎琳‧卡特（Rosalynn Carter）去年11月去世，享耆壽96歲；卡特與夫人結婚77年，是歷屆總統婚姻維持時間最久的，卡特最後一次公開露面即是出席夫人的葬禮。

卡特於1976年當選美國第39任總統，由於家鄉盛產花生，競選時期又經常強調家中世代務農的背景，有「花生總統」之稱。

前總統卡特29日以100歲高齡辭世。圖為出身自喬治亞州花生農夫的卡特，頭戴家鄉亞...
前總統卡特29日以100歲高齡辭世。圖為出身自喬治亞州花生農夫的卡特，頭戴家鄉亞特蘭大勇士隊球帽觀看美國職棒開幕球賽。（路透）

美中建交過程嚴格保密 國務卿都不知

卡特任內最著名的政策莫過於完成美中兩國關係正常化，與中華人民共和國建交，同時與中華民國斷交。

據報導，卡特在上任後即做出決定，希望跨出歷史性的一步，與中國關係正常化；為求不打草驚蛇、驚動國會等方面的反彈，卡特在嚴格保密的情況下，由白宮單獨與中國當時的實際領導人鄧小平聯繫，過程之保密，連時任國務卿范錫都被蒙在鼓裡。美中雙方最後敲定於1979年1月1日建交。

當時美國駐中華民國大使安克志（Leonard Unger）於1978年12月16日凌晨請見前總統蔣經國，告知美方決定。

為確立接下來的台美關係，卡特政府於1979年1月下旬提出「綜合法案」（Omnibus bill），但內容僅3大項條文，台灣最關心的安全相關條款付之闕如；最後在同情中華民國的美國國會多數議員支持下，通過對台灣較有保障的「台灣關係法」，但對立法過程一直不以為然的卡特，一直拖到最後一天4月10日，才簽署生效。

伊朗人質危機致競選連任失敗

卡特在任內爆發伊朗人質危機，美國同意讓伊朗流亡國王巴列維赴美接受淋巴癌治療，引發伊朗新政權的不滿，美國駐伊朗大使館遭到占領，數十名美國外交官和平民遭到扣留，直到卡特卸任當日才獲釋放，被認為是卡特敗選的原因之一。

卡特1980年競選連任失敗，慘敗給共和黨對手雷根（Ronald Reagan），他又回到1962年首次當選為喬治亞州參議員時所居住的房子。

1999首訪台 不肯為美台斷交道歉

卸任後的卡特多次訪問中國，直到1999年才首次應「國策研究院」受邀訪台，與已故總統李登輝會面，並在訪台期間發表演講。

卡特訪台時，曾引發部分台灣民眾抗議，時任桃園縣長呂秀蓮更在他演講之後舉手發言，訊問他是否為台美斷交道歉？不過卡特表明，他不需要為斷交決定向台灣及台灣人民道歉。

促以埃和談 重視人權 獲諾貝爾和平獎

卡特任內促成以埃和談，也被稱為重視人道及人權的總統。卡特卸任總統後與妻子共同創立「卡特中心」，並於2002年榮獲諾貝爾和平獎，表彰他多年來為國際衝突尋找和平解方的努力。

伊朗 中華民國 喬治亞州

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