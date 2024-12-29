我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

前總統卡特辭世 拜登、川普都發聲 將舉行國葬

中央社／華盛頓29日電
卡特被稱為遭歷史低估的總統，他在總統任內和退休生涯致力於人道工作，全球奔走，反而備受各界讚譽。（路透）
卡特被稱為遭歷史低估的總統，他在總統任內和退休生涯致力於人道工作，全球奔走，反而備受各界讚譽。（路透）

前總統卡特（Jimmy Carter）逝世，享嵩壽100歲，現任總統拜登、總統當選人川普，以及前總統歐巴馬與布希紛紛盛讚卡特畢生貢獻，拜登也宣布將為卡特舉行國葬。

拜登（Joe Biden）

與夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今天透過聲明表示，「美國與世界失去一位傑出領袖、政治家與人道主義者」，拜登同時稱讚卡特是「有原則、有信仰、謙虛的人」，還說對任何尋求有意義生活、美好人生的人來說，卡特是學習的榜樣。

川普（Donald Trump）

川普今天在社群媒體表示，卡特擔任總統期間面臨挑戰，正值國家關鍵時刻，他竭盡全力改善所有美國人民的生活，「為此，我們都對他心存感激」。

歐巴馬（Barack Obama）

歐巴馬表示，卡特「教會我們所有人如何過一種優雅、尊嚴、正義與服務的生活」。他與夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）「向卡特家族及所有熱愛這位傑出人物並向他學習的人，表達我們的思念與祈禱」。

布希（George W. Bush）

布希在聲明中表示，卡特卸任後的工作包括建造平價住房，以及透過非營利的卡特中心（Carter Center）投入公共衛生和全球民主，還說卡特「樹立服務榜樣，激勵世世代代的美國人」。

拜登 歐巴馬 川普

上一則

2025展望 川普「美國優先」思維 會先應對中東、俄烏或印太？

下一則

卡特100歲離世 拜登籲川普學習他的正直

延伸閱讀

2025展望 川普「美國優先」思維 會先應對中東、俄烏或印太？

2025展望 川普「美國優先」思維 會先應對中東、俄烏或印太？
拜登哀悼濟州航空179死 派NTSB、FAA與波音赴韓助調查

拜登哀悼濟州航空179死 派NTSB、FAA與波音赴韓助調查
美史上最長壽前總統 卡特卸任後聲望勝過在任期間

美史上最長壽前總統 卡特卸任後聲望勝過在任期間
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
南加大檔案照。（美聯社）

川普將上任 20多萬中國留學生最怕這件事…中領館也發聲

2024-12-26 14:02
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起