前總統卡特辭世 拜登、川普都發聲 將舉行國葬

卡特被稱為遭歷史低估的總統，他在總統任內和退休生涯致力於人道工作，全球奔走，反而備受各界讚譽。（路透）

前總統卡特（Jimmy Carter）逝世，享嵩壽100歲，現任總統拜登 、總統當選人川普 ，以及前總統歐巴馬 與布希紛紛盛讚卡特畢生貢獻，拜登也宣布將為卡特舉行國葬。

拜登（Joe Biden）

與夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今天透過聲明表示，「美國與世界失去一位傑出領袖、政治家與人道主義者」，拜登同時稱讚卡特是「有原則、有信仰、謙虛的人」，還說對任何尋求有意義生活、美好人生的人來說，卡特是學習的榜樣。

Today, America and the world lost an extraordinary leader, statesman and humanitarian. pic.twitter.com/Ki7Rhbent0 — President Biden (@POTUS) 2024年12月29日

川普（Donald Trump）

川普今天在社群媒體表示，卡特擔任總統期間面臨挑戰，正值國家關鍵時刻，他竭盡全力改善所有美國人民的生活，「為此，我們都對他心存感激」。

🚨 BREAKING: Trump releases statement on the passing of Jimmy Carter pic.twitter.com/9GIjT9ewOB — Benny Johnson (@bennyjohnson) 2024年12月29日

歐巴馬（Barack Obama）

歐巴馬表示，卡特「教會我們所有人如何過一種優雅、尊嚴、正義與服務的生活」。他與夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）「向卡特家族及所有熱愛這位傑出人物並向他學習的人，表達我們的思念與祈禱」。

President Carter taught all of us what it means to live a life of grace, dignity, justice, and service. Michelle and I send our thoughts and prayers to the Carter family, and everyone who loved and learned from this remarkable man. https://t.co/dZHL0Nu0Tj — Barack Obama (@BarackObama) 2024年12月29日

布希（George W. Bush）

布希在聲明中表示，卡特卸任後的工作包括建造平價住房，以及透過非營利的卡特中心（Carter Center）投入公共衛生和全球民主，還說卡特「樹立服務榜樣，激勵世世代代的美國人」。