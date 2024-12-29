南韓客機降落衝撞著火 機上179人推測罹難、僅2人獲救

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事，這架客機在偏離跑道後墜毀。(路透)

韓聯社報導，南韓 濟州航空一架波音 737-800型客機，在南韓時間29日上午降落西南部全羅北道務安國際機場時，驚傳飛機失事，疑遭鳥擊，衝出跑道並撞向防護牆後隨即發生爆炸；南韓消防單位指出，機上181人中有2人倖存，其餘179人推測全部死亡。

報導指出，編號7C 2216客機在泰國 時間29日凌晨從曼谷素萬那普機場起飛，在當地時間29日上午9時7分飛抵務安機場，準備降落時，疑因發生鳥擊導致無法正常放下起落架，衝出跑道撞向圍欄外牆，爆炸起火。

機上當時載有175名乘客及6名機組人員，共181人。事故發生後已有一名乘客和一名機組人員獲救。

據知乘客中有173人為韓國人，以及2名泰國人。新華社報導，中國駐韓國光州總領館證實，飛機墜落事故中，無中國公民傷亡。

有網上流傳的圖片顯示，現場冒出大量濃煙。從現場照片可以看到，客機機身解體毀成兩半，被大火吞噬，可見機尾殘骸散落，圍牆也被撞碎。

發生事故的飛機為波音B737-800型號。韓聯社說，這架班機據信是在降落務安國際機場時遭遇鳥擊，導致起落架故障，引發這起事故。韓聯社引述消防部門的話說，救援部門正在從飛機後方疏散乘客。

現場照片顯示，在跑道這一側的機尾看似遭火焰吞沒，竄出了濃濃黑煙。南韓國家消防局表示，已初步滅火。