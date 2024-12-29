南韓客機降落衝撞著火 機上179人推測罹難、僅2人獲救
韓聯社報導，南韓濟州航空一架波音737-800型客機，在南韓時間29日上午降落西南部全羅北道務安國際機場時，驚傳飛機失事，疑遭鳥擊，衝出跑道並撞向防護牆後隨即發生爆炸；南韓消防單位指出，機上181人中有2人倖存，其餘179人推測全部死亡。
報導指出，編號7C 2216客機在泰國時間29日凌晨從曼谷素萬那普機場起飛，在當地時間29日上午9時7分飛抵務安機場，準備降落時，疑因發生鳥擊導致無法正常放下起落架，衝出跑道撞向圍欄外牆，爆炸起火。
機上當時載有175名乘客及6名機組人員，共181人。事故發生後已有一名乘客和一名機組人員獲救。
據知乘客中有173人為韓國人，以及2名泰國人。新華社報導，中國駐韓國光州總領館證實，飛機墜落事故中，無中國公民傷亡。
有網上流傳的圖片顯示，現場冒出大量濃煙。從現場照片可以看到，客機機身解體毀成兩半，被大火吞噬，可見機尾殘骸散落，圍牆也被撞碎。
發生事故的飛機為波音B737-800型號。韓聯社說，這架班機據信是在降落務安國際機場時遭遇鳥擊，導致起落架故障，引發這起事故。韓聯社引述消防部門的話說，救援部門正在從飛機後方疏散乘客。
現場照片顯示，在跑道這一側的機尾看似遭火焰吞沒，竄出了濃濃黑煙。南韓國家消防局表示，已初步滅火。
一名27日曾搭乘同架飛機從曼谷返回務安的南韓籍旅客向南韓江原日報表示，當時搭乘HL8088從曼谷返回務安時，飛機在起飛前數度引擎熄火，然而濟州航空仍選擇繼續飛回務安機場。
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