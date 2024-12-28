川普選邊站挺馬斯克 大讚H1-B工作簽 自曝「用了很多外國員工」

候任總統川普（左）12月13日出席馬斯克（右）在德州的星艦第6度升空測試。（路透）

候任總統川普 的極右派支持者，針對吸引技術人才的H1-B工作簽證 ，槓上馬斯克 等挺川普的矽谷企業家，儼然引爆川普圈的「內戰」。對此川普在28日表態支持馬斯克，稱自家產業內就有許多拿H1-B簽證的員工，大讚「這是很好的計畫」，儘管川普在第一任內曾限制這類簽證的使用。

衛報指出，爭論導火線源於極右派川粉本周稍早批判川普選擇克里希南（Sriram Krishnan）出任白宮人工智慧（AI）資深政策顧問，認為這會對川普的移民政策產生影響。

對此，南非出生、曾持有H1-B簽證的馬斯克發文回嗆移民強硬派，他表示自己之所以能在美國並建立SpaceX、Tesla和數百家讓美國變強的公司，都歸功於H1-B工作簽，甚至說出，「我將為這個問題發起你無法理解的戰爭」。

與馬斯克同獲川普延攬領導政府效率部的企業家拉馬斯瓦米26日也發文，他先是說這項簽證計畫有助美國經濟，不過在遭到反移民川普洗版後，又改口說H1-B存在嚴重缺陷且「應被取代」。

面對自身支持者陷入爭論，川普28日接受紐約郵報正式選邊站，他表示自己是H1-B的支持者，更透露「我的產業內有許多持有H1-B簽證的員工，我招聘過很多次，這是很好的計畫」。

衛報描述，這番言論標誌川普首度介入政府效率部的內戰，同時凸顯向馬斯克這樣的科技領袖，在候任總統過渡期間在人事和政策領域上發揮影響力，並且受到其他支持者密切關注。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普先前曾反對將H-1B簽證計畫作為政府議程的一部分，鼓勵美國公司優先考慮美國勞動力而不是僱用外國工人。在2016年競選期間，川普指責美國公司使用 H-1B簽證「其明確目的是以較低的工資取代美國工人」。

2020年，川普多次限制H-1B簽證，這是其政府遏制合法移民、同時應對新冠疫情大流行造成經濟衝擊的一環。