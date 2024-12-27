我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

民眾黨挺柯文哲繼續任黨魁 但黨內有志者已在串連

台灣新聞組／台北27日電
民眾黨26日舉行記者會表達堅信黨主席柯文哲無罪，呼籲放人，民眾黨全體手牽手擺出團結姿態，為柯加油。(記者曾原信／攝影)
民眾黨26日舉行記者會表達堅信黨主席柯文哲無罪，呼籲放人，民眾黨全體手牽手擺出團結姿態，為柯加油。(記者曾原信／攝影)

民眾黨主席柯文哲遭檢方起訴並求處重刑，儘管柯文哲20日已寄出「辭黨主席聲明」，民眾黨中央委員林富男26日強調，「主席沒有第二人選」，預計柯文哲仍會擔任黨主席直至2025年2月28日。

柯文哲遭起訴後，支持者聚集到台北地檢署外，警方架起鐵馬護欄警戒。支持者聚集在警方畫設的意見表達區，現場插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」等字眼。

民眾黨立委黃國昌26日晚走出北檢受訪，稱法院公告，開放給民眾旁聽，但是萬萬沒有想到，法院所謂公開旁聽，有一群人要參與旁聽，卻被警方層層拒馬排除，質疑警方為何可以拒絕民眾進來，怒批警察竟然把公民排除在外，剝奪他們的權利。

民眾黨支持者26日晚間在北院前替柯文哲發聲，支持者們舉起手板表達訴求，並喊著「放...
民眾黨支持者26日晚間在北院前替柯文哲發聲，支持者們舉起手板表達訴求，並喊著「放人」、「公開審理，釋放柯P！」訴求。(記者林伯東／攝影)

黃國昌發表完談話，走出北檢外警方架設的鐵馬護欄，把30名支持者從管制區外帶進，一度與警方口角衝突，最後法警確認無虞後，開放讓黃國昌等人進去。

民眾黨中央緊急應變小組也舉行國際記者會，黨秘書長周榆修、緊急應變小組召集人林富男、李偉華、黃國昌及民眾黨立委都到場。據了解，民眾黨事前沙盤推演，若柯文哲被起訴，黨中央第一時間仍然會定調此為「政治追殺」，且絕對不會批准柯文哲辭呈。

只是，柯文哲日前一紙辭職聲明，已點燃接班戰火。民眾黨明年1月19日舉行「第四屆中央委員暨中央評議委員選舉」，當天即會選出新一屆中央委員成為黨內新領導核心，不少有志之士已在串連、暖身。

屆時新一任中央委員將決定，是否准柯文哲辭職信？是否互推代理黨主席？據了解，目前民眾黨內認為，要柯文哲繼續擔任黨主席、不准辭職的呼聲仍然相當高；但有一部分人認為，柯文哲接下來將面臨冗長司法程序，黨主席進入代理或改選，勢必在所難免。

民眾黨主席之戰，檯面下自然暗潮洶湧，黨內人士分析，呼聲最高仍然是民眾黨團總召黃國昌，而民眾黨前立委蔡壁如挾「黨母」之姿，也不排除角逐黨主席。

蔡壁如表示，看完起訴內容後，心情真的很難過，甚至難過到無法言語，也無法想未來規畫。她證實已與台中市長盧秀燕市長聊過，已請辭市府顧問。

民眾黨 柯文哲 盧秀燕

上一則

川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

下一則

新聞眼／綠政治辦案 民眾黨這次若挺不住 下次恐換國民黨

延伸閱讀

柯文哲遭起訴「民眾黨恐瓦解」？ 紐時：加劇台灣政治分裂

柯文哲遭起訴「民眾黨恐瓦解」？ 紐時：加劇台灣政治分裂
柯文哲臉書再更新：檢證明 橘子根本不是什麼大帳房

柯文哲臉書再更新：檢證明 橘子根本不是什麼大帳房
收賄證據將成攻防重點 游盈隆：柯文哲1疑雲恐怕在劫難逃

收賄證據將成攻防重點 游盈隆：柯文哲1疑雲恐怕在劫難逃
1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢可抗告

1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢可抗告

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥