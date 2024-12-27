我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

柯文哲自比雍正帝 關鍵「1訊息」被檢認定是收賄證據

台灣新聞組／台北27日電
台灣民眾黨主席柯文哲26日被起訴並求處重刑。(本報系資料照片)
台灣民眾黨主席柯文哲26日被起訴並求處重刑。(本報系資料照片)

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲被台北地檢署指控護航京華城取得20%容積獎勵、圖利121億餘元(台幣，下同，約3.6億美元)，再收受威京集團主席沈慶京1500萬元現金及匯入黨政治獻金專戶的210萬元賄款， 總共1710萬元(約52萬美元)賄款，26日遭起訴並被求處28年重刑。

「行動硬碟中的『小沈-1500』等紀錄與我無關，不知道誰做的。」柯文哲26日在移審台北地方法院時辯稱，檢方查扣的硬碟是他的，但「不能說每份資料都是我做的」。他還說，像沈慶京這種大老闆到他的辦公室都談一些「五四三」(閩南語 ，指東扯西扯說一些沒營養的話)，兩人絕對沒談京華城容積率的事。他表示沒參與容積率之事，議員陳情時就請局處去研究，台北市政府的局處上公文說不能多給1萬2000坪樓地板，他就交辦指示「以不坐牢為原則就好」。

「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」

庭訊時對於行動硬碟及檔案的攻防激烈。審判長江俊彥十度追問硬碟是誰的、工作簿檔案誰做的，柯文哲起初不承認硬碟是他的。法官指硬碟內有大量檔案，其中一個名為「朕.doc」的資料夾記載「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等對話內容 (年羹堯恃寵而驕遭雍正賜死)，還有「2012搶救阿扁」的資料夾。柯後來承認是對話檔案他所寫，但「工作簿」檔案不是他做的，也無法證明是他做的，他無法說明欄位中的「小沈-1500」的意思。

京華城案 檢控柯文哲收賄1710萬台幣 製表／聯合報
京華城案 檢控柯文哲收賄1710萬台幣 製表／聯合報

北檢指出，現金賄款部分交由潛逃海外的隨行秘書「橘子」許芷瑜保管，許芷瑜逃亡境外遭通緝，檢方已函請外交部註銷護照，循司法互助請求他國協助遣返

檢方起訴指出，柯文哲以「都市更新」為競選台北市長重要政見，明知京華城申請20%容積獎勵違背都更條例、都更獎勵辦法，卻於2020年3月裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」、2022年「手諭令產發局趕快通過京華城都審案」，護航「鼎越」開發公司取得京華城20%容積獎勵建照；時任台北市副市長彭振聲、都發局長黃景茂、都委會執秘邵琇珮等人明知違背法令，仍配合辦理。

「威京小沈，已給過，不要再找他」

起訴書指出，沈慶京為答謝柯文哲，2022年9月指示吳姓秘書提款1600萬元，待取得建照、柯文哲出席京華廣場動土典禮後，在某地將1500萬元賄款交給柯文哲；去年底，柯競選總統期間傳訊給民眾黨籍立委黃珊珊說「威京小沈，已給過，不要再找他，他財務狀況也不好」，認定柯收賄。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，26日依貪汙等罪起訴柯文哲等11人；本案的卷...
台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，26日依貪汙等罪起訴柯文哲等11人；本案的卷證數量不少，擺滿整張桌子。(記者季相儒／攝影)

起訴書指出，沈慶京為答謝柯文哲同意回復京華城土地約120平方公尺樓地板面積，指示威京監察人張志澄及朱亞虎找七名人頭以個人名義各匯款30萬元作為「民眾黨政治獻金」，支付210萬元賄賂，朱亞虎傳訊告知前台北市長辦公室主任蔡壁如、大帳房李文宗稱「小沈十分小氣的捐210萬(七人頭)…我領他薪水必須依命令做事…」等語。

民眾黨立委黃國昌批評，北檢拿不出任何像樣證據、查不到金流，「底牌一掀簡直虛弱到不知道怎麼吐槽」；稱柯文哲被指收1500萬元賄款，但什麼時候收？在哪裡收？賄款流向？統統不知道，「連收賄基本事實都無法認定，這種起訴品質，不會覺得汗顏？」黃國昌稱，政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲而無所不用其極踐踏司法，北檢「功在黨國」當之無愧。

柯文哲 民眾黨 遣返

上一則

否認中國介入…巴拿馬總統：運河主權不容談判 不對美單獨降價

下一則

台灣總統府首辦非軍事部門「桌上演習」 模擬兩岸軍事升級

延伸閱讀

收賄證據將成攻防重點 游盈隆：柯文哲1疑雲恐怕在劫難逃

收賄證據將成攻防重點 游盈隆：柯文哲1疑雲恐怕在劫難逃
1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢可抗告

1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢可抗告
京華城容積率案彭振聲500萬保金到位 台銀深夜無法到場點鈔

京華城容積率案彭振聲500萬保金到位 台銀深夜無法到場點鈔
柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦 等明天銀行開門籌錢

柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦 等明天銀行開門籌錢

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥