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羈押114天 柯文哲近百萬美元交保 否認收賄

記者蔣永佑、張宏業／台北報導
前台北市長柯文哲被檢方以貪汙等罪起訴求刑28年6月，法官裁定以3000萬元台幣(約92萬美元)交保。（記者季相儒／攝影）
前台北市長柯文哲被檢方以貪汙等罪起訴求刑28年6月，法官裁定以3000萬元台幣(約92萬美元)交保。（記者季相儒／攝影）

台灣第三大黨民眾黨主席柯文哲，26日被檢方依貪汙、圖利等罪求刑28年6個月，法官在連夜審理後裁定，以台幣3000萬元（約92萬美元）同意柯文哲交保，並限制住居及出境出海。柯文哲因「京華城案」共被羈押114天，震撼台灣政壇，柯文哲雖已請辭黨主席，但民眾黨稱柯文哲仍會續任到明年2月。

台灣司法單位偵辦柯文哲所涉京華城等案，檢方起訴柯文哲等11人，柯文哲26日仍向法官辯稱無罪。台北地院經6個小時的檢辯攻防，最後裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。

其中，柯文哲3000萬元（約92萬美元）交保、威京集團總部主席沈慶京4000萬（約122萬美元）、台北市議員應曉薇1500萬（約46萬美元）、台北市前副市長彭振聲500萬（約15萬美元）、柯的前市長辦公室主任李文宗除偵查中200萬（約6萬美元）外，加保800萬元（約24萬美元）；所有人均限制住居、出境出海，同時嚴禁接觸、干擾證人。

這五人中只有彭振聲在偵查中認圖利罪。

柯文哲否認犯罪，他在羈押庭中表示，檢察官在他家搜得行動硬碟指控他收賄，但記錄的「小沈」、「1500」等資料不能說每一份都是他做的，硬碟雖然是他的，但不知裡面灌了哪些東西。

對於被控侵占信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、東方文華董事長林命群、基隆市長謝國樑媽媽等三筆共600萬元政治獻金部分，柯表示，捐款全都用於2022年縣市長選舉，絕對沒有中飽私囊。

柯文哲指出，檢方起訴他的證據在收押當時即存在，檢察官看到什麼就過度延伸、扭曲，他在台大醫院當醫生30年沒有收紅包，政治獻金絕對沒有拿回家。柯文哲並稱，他不會逃亡，「我跑了台灣民眾黨就毀了。」

民眾黨的支持者在台北地方法院門外高喊「釋放柯Ｐ(柯文哲)」。 （記者林伯東／攝影...
民眾黨的支持者在台北地方法院門外高喊「釋放柯Ｐ(柯文哲)」。 （記者林伯東／攝影）

支持柯文哲的民眾聚集台北地方法院門外，民眾黨立委黃國昌在交保消息確定後，對支持者說，「我們看到檢察官怎麼羅織罪名。但黃國昌也說，「柯文哲不是鄭文燦，現在不可能拖著現金帶阿伯走。」

柯文哲曾代表民眾黨參選2024年總統大選落敗。選後，因他在台北市長任內的京華城改建提高容積率案及政治獻金假帳等案，遭到檢方調查並羈押。

台北地檢署26日依違背職務收賄、圖利、侵占與背信共四罪起訴柯文哲，具體求刑28年6月、褫奪公權10年，併科罰金台幣5000萬元（152萬美元)。

起訴書指出，柯文哲收受威京集團主席沈慶京1710萬元（52萬美元）賄款，護航鼎越開發取得20%容積獎勵，不法利益121億元台幣（3.6億美元），另藉木可公關公司侵占政治獻金6834萬元（約208萬美元）。

柯文哲是台灣的在野黨主席，也是所謂「白色力量」第三勢力的代表，使本案格外受到矚目。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金等案，26日依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，卷證數...
台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金等案，26日依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，卷證數量擺滿整張桌子。（記者季相儒／攝影）

柯文哲 民眾黨 總統大選

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