中國第6代戰機 試飛畫面曝光 特殊三角翼引熱議

據各國媒體報導，中國已研發出第六代隱形戰機，將提升空中作戰能力。(截圖自X平台視頻)

中國第六代戰鬥機可能首次在成都上空試飛的影片和圖像26日傳遍網路後，中國官方軍事媒體成都「國防時報」(Defence Times)似乎已默認相關傳言，凸顯解放軍 在研發具備更強隱形性能和續航力的戰機方面的進展。

可能具備先進隱形能力和高續航力

中國影片平台bilibili使用者「探馬-再探再報」北京時間26日上傳35秒的「中國六代戰機試飛畫面」影片，引發熱烈討論。

南華早報(SCMP)報導，這段目前已被刪除的影片顯示，三角形戰機飛掠四川省西南部城市成都的晴朗天空，一側有第五代殲20(J-20)戰鬥機伴飛。

觀察家推測，三角無尾設計可能具備先進隱形能力和高續航力。

成都國防時報：真的好像一片葉子

中國官方不予回應，但有一份省級報紙提及這架飛機。成都「國防時報」(Defence Times)在其微博(Weibo)官方帳號發布一張銀杏葉的圖片，寫道「它真的好像一片葉子」。

國防時報的發文迅速在社群媒體 上引起瘋傳，並廣泛被解讀為對新型戰鬥機的半官方認可。

南華早報報導，這架神秘戰機試飛的日期恰逢中華人 民共和國建國者毛澤東誕辰，不少中國網友在社群媒體上紀念毛澤東，另有人認為此次試飛是對毛澤東的象徵性致敬。

軍事媒體「戰區」(The War Zone)報導，這是中國迄今公開最先進的飛行器，新戰機的機身長度約70呎，相對較大，明顯是為長程飛行所設計。

報導分析，新戰機最吸睛之處在於其平面設計和無尾結構，另有一個改良的三角翼，「機背稜線」(chine lines，或稱機身脊線)延伸到機首，機身中央或底部則類似殲20；寬闊的機鼻讓機組員有並排而坐的空間，但座艙蓋的視野有限，無法確定該架戰機是單座或雙座配置，也有可能是前後雙座。

「戰區」指出，殲20伴飛表明成都飛機工業集團(Chengdu Aircraft Corporation，CAC)的工廠可能是候選機廠，但現階段無法驗證影像的位置和日期資料。

紐約郵報報導，成都飛機工業集團2021年10月的衛星圖像曾出現一架類似的無尾飛機，但兩機型態不盡相同。

美國已有B2轟炸機等無尾飛機，但尚未生產出第六代戰機；第六代戰機備受關注，因為它能夠降低被雷達訊號偵測的機率，從而達到隱匿效果。