我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

中國第6代戰機 試飛畫面曝光 特殊三角翼引熱議

編譯陳韻涵／綜合報導
據各國媒體報導，中國已研發出第六代隱形戰機，將提升空中作戰能力。(截圖自X平台視頻)
據各國媒體報導，中國已研發出第六代隱形戰機，將提升空中作戰能力。(截圖自X平台視頻)

中國第六代戰鬥機可能首次在成都上空試飛的影片和圖像26日傳遍網路後，中國官方軍事媒體成都「國防時報」(Defence Times)似乎已默認相關傳言，凸顯解放軍在研發具備更強隱形性能和續航力的戰機方面的進展。

可能具備先進隱形能力和高續航力

中國影片平台bilibili使用者「探馬-再探再報」北京時間26日上傳35秒的「中國六代戰機試飛畫面」影片，引發熱烈討論。

南華早報(SCMP)報導，這段目前已被刪除的影片顯示，三角形戰機飛掠四川省西南部城市成都的晴朗天空，一側有第五代殲20(J-20)戰鬥機伴飛。

觀察家推測，三角無尾設計可能具備先進隱形能力和高續航力。

成都國防時報：真的好像一片葉子

中國官方不予回應，但有一份省級報紙提及這架飛機。成都「國防時報」(Defence Times)在其微博(Weibo)官方帳號發布一張銀杏葉的圖片，寫道「它真的好像一片葉子」。

國防時報的發文迅速在社群媒體上引起瘋傳，並廣泛被解讀為對新型戰鬥機的半官方認可。

南華早報報導，這架神秘戰機試飛的日期恰逢中華人民共和國建國者毛澤東誕辰，不少中國網友在社群媒體上紀念毛澤東，另有人認為此次試飛是對毛澤東的象徵性致敬。

軍事媒體「戰區」(The War Zone)報導，這是中國迄今公開最先進的飛行器，新戰機的機身長度約70呎，相對較大，明顯是為長程飛行所設計。

報導分析，新戰機最吸睛之處在於其平面設計和無尾結構，另有一個改良的三角翼，「機背稜線」(chine lines，或稱機身脊線)延伸到機首，機身中央或底部則類似殲20；寬闊的機鼻讓機組員有並排而坐的空間，但座艙蓋的視野有限，無法確定該架戰機是單座或雙座配置，也有可能是前後雙座。

「戰區」指出，殲20伴飛表明成都飛機工業集團(Chengdu Aircraft Corporation，CAC)的工廠可能是候選機廠，但現階段無法驗證影像的位置和日期資料。

紐約郵報報導，成都飛機工業集團2021年10月的衛星圖像曾出現一架類似的無尾飛機，但兩機型態不盡相同。

美國已有B2轟炸機等無尾飛機，但尚未生產出第六代戰機；第六代戰機備受關注，因為它能夠降低被雷達訊號偵測的機率，從而達到隱匿效果。

社群媒體 解放軍 華人

上一則

羈押114天 柯文哲近百萬美元交保 否認收賄

下一則

前景不明確 台灣盼川普政府澄清對台政策

延伸閱讀

統戰交朋友？陸委會：統戰是中共戰勝國民黨三大法寶

統戰交朋友？陸委會：統戰是中共戰勝國民黨三大法寶
疑中國六代機試飛畫面流出 雙座保密階段殲20伴飛

疑中國六代機試飛畫面流出 雙座保密階段殲20伴飛
亞塞拜然客機墜毀／機身前部爆炸燒毀 29倖存者都坐機尾

亞塞拜然客機墜毀／機身前部爆炸燒毀 29倖存者都坐機尾
美軍戰機日前遭友軍飛彈誤擊 外媒爆當晚另架戰機也險被擊落

美軍戰機日前遭友軍飛彈誤擊 外媒爆當晚另架戰機也險被擊落

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥