驚訝美國竟沒國鳥…明州78歲「鷹痴」促成白頭鷹國鳥正名

庫克致力於老鷹研究及資料收集，是促成將白頭鷹定為國鳥的幕後推手。(取自庫克臉書)

明尼蘇達州 居民普雷斯頓·庫克 (Preston Cook)從1960年代就為白頭鷹(bald eagles)著迷，他不可自拔地收集大量有關白頭鷹的歷史文獻、藝術品、海報、照片和飾品，並和所有人一樣以為「白頭鷹是美國國鳥」，直到2011年他著手寫書記錄自己的白頭鷹珍藏時，才赫然發現「美國從未有過國鳥」。去年，已屆78歲的庫克下定決心採取行動，為國鳥白頭鷹「爭取正名」。

庫克向華盛頓郵報表示，他當時想的是，此事「現在就要做出改變，否則將永遠辦不到」。接下來幾個月，庫克向野生動物組織、動物園和部落團體尋求支持，同時資助遊說者向明州國會代表團提出倡議。庫克還起草法案，最終促成國會一致通過法案，讓白頭鷹成為國鳥。

庫克指出，政府網站稱白頭鷹為國鳥，教科書和報章雜誌也這麼說，但當年他四處尋找佐證國鳥地位的官方文件，怎麼也查不到。2011年他致函時任聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)，詢問可否在國家檔案館調查這個謎團；范士丹的回信讓庫克錯愕不已：「事實證明，文件沒有遺失，因為它根本不存在。我們從未宣布過國鳥。」

庫克曾將他總數逾4萬件的白頭鷹收藏保存在加州 家裡和倉庫。2003年他在阿拉斯加舉行的美國白頭鷹節放生一隻康復的老鷹之後，決心與全世界分享自己的寶藏，希望激勵更多人愛上這隻雄偉的鳥類。

庫克珍藏的白頭鷹文物如今都存放在明尼蘇達州人口約2500人的小鎮瓦巴沙(Wabasha)，那裡每年冬天都有數百隻白頭鷹聚集，被稱為美國「鷹之都」，也是非營利教育組織「全國老鷹中心」(National Eagle Center)所在地。

該中心發展傳播總監哈恩(Ed Hahn)表示，庫克的收藏有助該組織宣傳老鷹在美國文化中的地位，「這份珍貴的禮物，讓人以獨特方式了解美國過往。」