聖誕名曲「紅鼻子魯道夫」如何歷史留名？改編自當年暢銷童話

作曲家馬斯克寫下許多膾炙人口的名曲，被稱為「聖誕先生」。（美聯社）

聖誕經典歌曲「紅鼻子馴鹿魯道夫」(Rudolph the Red-Nosed Reindeer)自1948年誕生迄今，不光膾炙人口，更可以說載入史冊。

創作這首名曲的馬克斯(Johnny Marks)，還有其他有關聖誕節 的作品，包括「圍繞著聖誕樹搖擺」(Rockin’ Around the Christmas Tree)，但始終不如「紅鼻子馴鹿魯道夫」傳唱至今甚至到未來。

馴鹿魯道夫的名字，最初是在1939年，出現梅伊(Robert L. May)為百貨公司Montgomery Ward編寫的童話故事裡，這本童話書銷量達250萬冊成為暢銷書籍，1946年再版更大賣350萬冊。

故事說，魯道夫因為長了一隻發光的紅色鼻子而遭到其他馴鹿嘲笑，有一年聖誕前夜起了大霧，聖誕老人看到了魯道夫的紅鼻子，請牠作為馴鹿領隊照亮道路，從此反而得到了其他馴鹿的敬重。

兩年後，即1948年，梅伊的表兄馬克斯用之創作了歌曲「紅鼻子馴鹿魯道夫」。

馬克斯曾經回憶過1935年初入音樂行業時的經歷，表示有令人心碎的時光，後來創作了許多歌曲受到名歌手賓·克羅斯比(Bing Crosby)及格倫‧米勒(Glenn Miller)的歡迎，彼此合作愉快。

1942年春天，馬克斯以美國陸軍二等兵入伍參加二次大戰時，更讓他聲名大噪。

「紅鼻子馴鹿魯道夫」一曲，最初是由鄉村音樂歌手兼電影明星吉恩·奧特里(Gene Autry)錄製，結果迅速走紅。在1949年12月的最後一個星期，它成為Billboard流行榜最暢銷的流行單曲和兒童唱片，也是第四暢銷的鄉村和西部唱片。

1985年當馬克斯75歲去世時，這首聖誕歌已約有500個版本，唱片銷量總數達1.5億張，而售出的樂譜更多達800萬張，以及2500萬張管弦樂和合唱編曲。

馬克斯在1958年接受美聯社訪問時曾表示，「如果我今天告訴你我在魯道夫身上賺了多少錢，我的孩子明天就會被人綁架呢。」