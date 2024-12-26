巴拿馬軍隊駐「達連隘口」斷無證客之路

圖為來自海地的無證移民上月底穿過達連隘口後，涉水走過河流，前進美國。(美聯社)

哥倫比亞與巴拿馬之間環境險惡的達連隘口(Darien Gap)，是無證移民 從南美洲朝美墨邊境前進的闖關要道，去年就有52萬人行經此約70哩沒水沒電也沒道路的雨林。華爾街日報(WSJ)25日報導，新任巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)立場親美，今年7月上台首波行動之一就是與美國達成協議，爭取用來驅逐穿越叢林無證客 的經費；穆里諾出動軍隊駐守叢林並架設倒刺鐵網，目標在於切斷無證客必經之路，並希望總統當選人川普 就任之後，美國繼續支持巴拿馬打擊無證移民人潮的計畫。

穆里諾受訪時說：「我們期盼川普政府能夠了解，美國的邊境其實就在達連隘口，並且了解這個區域有多麼複雜。」他表示，雖然闖關人潮今年大量減少，但仍可能反彈回升，「我們還是很擔心」。

過去幾年，達連隘口湧入破紀錄的闖關人潮，人口走私集團在雨林裡開闢新路線。無證移民穿越達連隘口之後，走私集團販子在巴拿馬境內派車接應，載往下一站哥斯大黎加。

報導指出，穆里諾希望切斷無證移民向北移動的巴拿馬途徑。穆里諾派出軍隊駐守據點，架設倒刺鐵絲網，讓通過雨林的人潮動線更容易獲得監控，巴拿馬政府能夠更快辨識無證客身分，快速完成驅逐。

川普日前在社群媒體發文及公開談話提及美國要收回巴拿馬運河掌控權，讓美國與巴拿馬關係呈現緊張。但穆里諾受訪時表示，事情一碼歸一碼，運河與打擊無證移民人潮兩者沒有關聯。

他說：「我們向來希望跟美國維持友好的聯盟關係，為了美國與巴拿馬兩國福祉著想，移民問題是必須解決的狀況，「我們願意與北美盟友持續攜手合作」。

穆里諾表示，有信心川普將會願意協助巴拿馬驅逐無證客。報導指出，穆里諾上台以來，巴拿馬政府已經遣返約2000名移民，其中絕大多數為哥倫比亞籍與厄瓜多籍公民。