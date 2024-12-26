我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

巴拿馬軍隊駐「達連隘口」斷無證客之路

記者顏伶如／綜合報導
圖為來自海地的無證移民上月底穿過達連隘口後，涉水走過河流，前進美國。(美聯社)
圖為來自海地的無證移民上月底穿過達連隘口後，涉水走過河流，前進美國。(美聯社)

哥倫比亞與巴拿馬之間環境險惡的達連隘口(Darien Gap)，是無證移民從南美洲朝美墨邊境前進的闖關要道，去年就有52萬人行經此約70哩沒水沒電也沒道路的雨林。華爾街日報(WSJ)25日報導，新任巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)立場親美，今年7月上台首波行動之一就是與美國達成協議，爭取用來驅逐穿越叢林無證客的經費；穆里諾出動軍隊駐守叢林並架設倒刺鐵網，目標在於切斷無證客必經之路，並希望總統當選人川普就任之後，美國繼續支持巴拿馬打擊無證移民人潮的計畫。

穆里諾受訪時說：「我們期盼川普政府能夠了解，美國的邊境其實就在達連隘口，並且了解這個區域有多麼複雜。」他表示，雖然闖關人潮今年大量減少，但仍可能反彈回升，「我們還是很擔心」。

過去幾年，達連隘口湧入破紀錄的闖關人潮，人口走私集團在雨林裡開闢新路線。無證移民穿越達連隘口之後，走私集團販子在巴拿馬境內派車接應，載往下一站哥斯大黎加。

報導指出，穆里諾希望切斷無證移民向北移動的巴拿馬途徑。穆里諾派出軍隊駐守據點，架設倒刺鐵絲網，讓通過雨林的人潮動線更容易獲得監控，巴拿馬政府能夠更快辨識無證客身分，快速完成驅逐。

川普日前在社群媒體發文及公開談話提及美國要收回巴拿馬運河掌控權，讓美國與巴拿馬關係呈現緊張。但穆里諾受訪時表示，事情一碼歸一碼，運河與打擊無證移民人潮兩者沒有關聯。

他說：「我們向來希望跟美國維持友好的聯盟關係，為了美國與巴拿馬兩國福祉著想，移民問題是必須解決的狀況，「我們願意與北美盟友持續攜手合作」。

穆里諾表示，有信心川普將會願意協助巴拿馬驅逐無證客。報導指出，穆里諾上台以來，巴拿馬政府已經遣返約2000名移民，其中絕大多數為哥倫比亞籍與厄瓜多籍公民。

巴拿馬安全部長阿布雷戈(Frank Abrego)表示，穿越雨林的人數今年減少40%，剩下大約30萬人，原因在於巴拿馬使用生物辨識系統(biometric systems)比對有犯罪前科者的資料，並且迅速遞解出境。過去半年裡，巴拿馬政府總共出動40個架次的遣返專機，將無證客載回其祖國，目的地最遠的國家是印度。

圖為來自剛果的無證移民翻山越岭通過達連隘口，搶在川普就上任前抵達美境。(美聯社)
圖為來自剛果的無證移民翻山越岭通過達連隘口，搶在川普就上任前抵達美境。(美聯社)

移民 無證客 川普

上一則

憧憬美國夢 5年來古巴偷渡客368死或失蹤 加勒比海成「水上墳場」

下一則

教宗聖誕文告 籲俄烏「有勇氣」和談 盼3地區實現和平

延伸閱讀

川普聖誕節很忙 又提巴拿馬運河、買格陵蘭、嘲杜魯多「州長」

川普聖誕節很忙 又提巴拿馬運河、買格陵蘭、嘲杜魯多「州長」
37死刑犯獲拜登特赦 川普聖誕節貼文大罵「下地獄去吧」

37死刑犯獲拜登特赦 川普聖誕節貼文大罵「下地獄去吧」
拜登聖誕節籲團結 川普狂發政治文

拜登聖誕節籲團結 川普狂發政治文
紐時：川普2.0改寫政治篇章「保守民粹」將美帶入新世紀

紐時：川普2.0改寫政治篇章「保守民粹」將美帶入新世紀

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥