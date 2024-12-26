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白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統在聖誕節簽署法案，正式將白頭鷹定為美國的國鳥。（美聯社）
拜登總統在聖誕節簽署法案，正式將白頭鷹定為美國的國鳥。（美聯社）

拜登24日簽署50項法案成為法律，其中在國會參眾兩院一致支持下，正式將白頭鷹（bald eagle，或稱白頭海鵰或禿鷹）定為美國國鳥。儘管白頭鷹早就位居美國國徽正中央，但這隻猛禽從未獲得官方正式承認；因此，這是美國立國248年以來，首度將白頭鷹納入美國法典。

國徽圖案 是1782年版本 

其實，當年開國元勳富蘭克林（Benjamin Franklin）、亞當斯（John Adams）和傑佛遜（Thomas Jefferson）在設計美國國徽時，一度無法達成共識。富蘭克林尤其反對將白頭鷹放進國徽裡；他在給女兒的一封信中還曾寫道，白頭鷹是「道德低落的鳥」。

一直到1782年，美國國會前身「大陸會議」（Continental Congress）秘書湯姆森(Charles Thomson)提交帶有白頭鷹圖案的國徽版本，終於獲得批准。這個版本正是國人熟悉的國徽版本：正中央是一隻白頭鷹，鷹的正面是盾牌狀的旗幟，右爪持有象徵和平的橄欖枝，左爪握著13枝決心自衛的利箭，口中銜著寫有「合眾國」拉丁文字的彩帶。

明州庫克 正名關鍵人物

白頭鷹在將近250年後被正名為國鳥，背後有個關鍵人物，他是自稱對白頭鷹畢生痴迷的明尼蘇達州居民庫克（Preston Cook）。庫克發現美國竟然沒有官方國鳥，決心推動改變。他起草法案，簡單明瞭地指定「白頭鷹（學名Haliaeetus leucocephalus）是國鳥」，並發送給立法者。

接下來，明尼蘇達州民主黨聯邦參議員柯洛布查 (Amy Klobuchar) 領導兩黨小組，並於7月將此案提交參議院審議過關。同一法案上周獲得眾院一致通過。

庫克向全國廣播公司（NBC）表示，這是一段被忽視的歷史，他覺得有必要修復。他說： 「不需要改變任何事，就只是更正而已。我們更正歷史，讓事情呈現出它應該有的樣子。」

拜登簽署多項重要法案

除了將白頭鷹定為國鳥法案，拜登24日簽署的其他重要法案包括：打擊高等教育霸凌行為法案，該法案首次制定聯邦反霸凌標準，以解決全國高等教育校園暴力和死亡問題；防止國會議員被判犯下某些罪行時領取養老金法案；協助美洲原住民部落對抗虐待兒童和家庭暴力法案；減少聯邦機構過時和不必要報告的「消除無用報告法案」以及解決高風險青少年機構虐待兒童問題的法案等。

拜登總統在聖誕夜一口氣簽署50項法案，包括將白頭鷹定為美國國鳥。（路透資料照片）
拜登總統在聖誕夜一口氣簽署50項法案，包括將白頭鷹定為美國國鳥。（路透資料照片）

庫克 拜登 明尼蘇達州

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