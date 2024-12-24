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美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

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美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

記者顏伶如／即時報導
旅遊人潮眾多的聖誕節前夕，美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。（路透）
旅遊人潮眾多的聖誕節前夕，美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。（路透）

旅遊人潮眾多的聖誕節前夕，美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)則表示，美國航空公司提出全國航班暫停起飛(ground stop)的要求。

美國航空公司24日清晨在社群網站X發文指出：「我們目前遇到技術問題，影響所有航班。」聲明中說，乘客安全是最高考量，一旦問題獲得解決，乘客將可以持續旅程，安抵目的地。

對於網友留言詢問航班何時恢復，美國航空X平台帳號回覆，無法估計排除問題將耗時多久。美國航空表示，對於排除問題並沒有時間表，不過現正設法在最短時間內解決狀況。

美國航空公司對美國廣播公司(ABC)發表聲明說，工作小組正在設法盡快解決問題，對於造成乘客不便深感抱歉。

美國航空公司全國航班暫停的狀況，出現年底假期旅遊人潮最熱絡的時間。

運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)估計，今年12月19日至明年1月2日之間，大約有4000萬遊客將在全國各地機場通過安檢，比一年之前同期增加6.2%。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦航空總署接到美國航空公司提出要求後，對美國航空公司全國航班發布暫停起飛命令(groundstop order)。

從事救災諮詢的62歲乘客麥爾斯(David Myers)接受CNN訪問時說，與妻子從馬里蘭州索爾茲伯里(Salisbury)出發，搭乘美國航空公司班機準備在夏洛特(Charlotte)轉機之後，前往紐奧良與孩子們一起過節，但24日早晨6時左右接到航班異動通知。

麥爾斯說：「問題發生在聖誕夜這天，其實不應該抱怨。」但他表示：「安全永遠要擺在第一，如果航空公司在登機門能提供更多訊息就更好。」

根據報導，某些乘客在社群網站發文寫道，24日早晨搭乘美國航空公司班機，但出發之後卻調頭回到登機門。也有網友指出，航班誤點大約一個半小時。

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