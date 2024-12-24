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川普放話奪回巴拿馬運河控制權 白宮前幕僚長：這就是談判

編譯周辰陽／即時報導
美國候任總統川普就巴拿馬運河問題和巴拿馬總統穆里諾（圖）針鋒相對。（歐新社）
美國候任總統川普就巴拿馬運河問題和巴拿馬總統穆里諾（圖）針鋒相對。（歐新社）

美國候任總統川普砲轟美國船隻通過巴拿馬運河的收費不公，稱將要求巴拿馬把航道控制權還給美國。川普第一次執政時的白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）23日表示，川普此番言論是談判降低費率戰術的一部分，但川普在談判過程擁有籌碼，因為他發出了「可信」的威脅。

國會山報23日報導，穆瓦尼作客NewsNation的「The Hill」節目時，談到川普最近對巴拿馬的發言時指出，「這是一場談判」，又指「川普如此擅長談判的原因之一在於，這是可信的威脅」。

穆瓦尼說，「如果他說，『聽著，如果他們不降低費率，我們與巴拿馬就會有問題了』」。

穆瓦尼表示，他無法設想美軍會去奪回巴拿馬運河，「但你得考慮某人正在那裡抓頭猜測，『川普是否瘋到會做出這樣的事情？』。正是這種可實行的威脅，給了他某種其他人永遠無法想出的談判籌碼」。

根據此前新聞，巴拿馬總統穆里諾在「Ｘ」發表聲明：「巴拿馬運河及其相鄰區域都是巴拿馬的一部分，並將繼續是」，巴拿馬擁有這條運河完全控制權，不受中國、歐洲或美國影響，巴拿馬的主權和獨立也不容談判，而通行費是根據營運成本和市場狀況訂定。川普隨後回應穆里諾，「我們拭目以待！」。

穆瓦尼表示，他很想看看巴拿馬領導人若揭穿川普在虛張聲勢，事態會如何發展，「因為這會有點困難。對他們來說，很容易揭穿他在虛張聲勢，只消說，『我們不會降低費率』，而我不知道棋盤上的下一步是什麼」。

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