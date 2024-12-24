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「絕對必要」川普再喊買格陵蘭 格陵蘭總理：永遠不賣

編譯陳韻涵／綜合報導
繼惹惱加拿大和巴拿馬之後，總統當選人川普再揚言要買下格陵蘭，立即遭丹麥和格陵蘭當局反對。（路透）
繼惹惱加拿大和巴拿馬之後，總統當選人川普再揚言要買下格陵蘭，立即遭丹麥和格陵蘭當局反對。（路透）

加拿大和巴拿馬運河(Panama Canal)之後，總統當選人川普再出招，宣稱考量國安和全球(航運)自由，美國絕對需要擁有格陵蘭(Greenland)。

美聯社報導，川普重申他在第一任期內曾提出的要求，欲從丹麥手中買下格陵蘭島。

川普22日在宣布任命駐丹麥大使的公告中寫道，「為了全世界的國家安全和自由，美國認為絕對有必要擁有和控制格陵蘭島。」

格陵蘭是全世界最大的島，大部分地區位於北極圈內，屬於丹麥的海外領地，但有獨立的內...
格陵蘭是全世界最大的島，大部分地區位於北極圈內，屬於丹麥的海外領地，但有獨立的內政，在國際戰略的位置相當重要。（本報資料照片）

川普表示，若不設法解決連接大西洋和太平洋航線不斷上漲的運輸成本，美國可能會重新控制巴拿馬運河。

川普最初建議加拿大成為美國的第51個州，並稱加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)為「偉大加拿大州的州長」。

維吉尼亞州弗堡(Fredericksburg)瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)政治學教授方斯沃斯(Stephen Farnsworth)表示，川普對友好國家的調整，讓人想起他在商界採用的激進風格。 

方斯沃斯著有「總統溝通與品格」(Presidential Communication and Character)一書，他說：「你提出不合理的問題，更可能得到較合理的回應。」

格陵蘭島是世界上最大的島嶼，座落大西洋和北冰洋之間，島上80%被冰覆蓋，且有美國大型軍事基地駐紮。

格陵蘭總理柏佩耶表示，格陵蘭絕對不會出售。（路透）
格陵蘭總理柏佩耶表示，格陵蘭絕對不會出售。（路透）

丹麥政府1979年賦予格陵蘭自治權，格陵蘭總理柏佩耶(Múte Bourup Egede)表示，川普最近重提第一個任期內的呼籲，毫無意義。

柏佩耶發出聲明表示，「格陵蘭島是我們的，我們不賣，也永遠不會出售，我們絕不能失去多年鬥爭所爭取到的自由。」

丹麥首相辦公室則發出聲明表示，丹麥政府「歡迎新任美國大使，並期待與新政府合作」，「我們面對複雜的安全政治局勢，跨大西洋合作很關鍵」。

丹麥首相的聲明表示，不予置評格陵蘭島事宜，僅表示該島「不賣，但開放合作」。

川普當年提議購買格陵蘭島遭拒後，取消2019年訪問丹麥的計畫。

格陵蘭 川普 加拿大

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