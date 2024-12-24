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移民局人力緊缺 6000名探員需遣返超過200萬名無證客

記者顏伶如／綜合報導
面臨即將進行的遣返大批犯法無證客，移民和海關執法局執法處大喊執法人手不足。圖為本月17日清晨，移民探員在紐約市布朗士區逮捕一名遭到遞解的無證客。(美聯社)
面臨即將進行的遣返大批犯法無證客，移民和海關執法局執法處大喊執法人手不足。圖為本月17日清晨，移民探員在紐約市布朗士區逮捕一名遭到遞解的無證客。(美聯社)

總統當選人川普說一上台就要展開大規模遣返無證移民，美聯社記者跟著移民官員出勤的貼身採訪發現，遣返計畫面臨包括人力不足的多重挑戰。

根據統計，大約140萬名移民已被發布最終遞解令(final orders of removal)，曾被定罪或目前遭到起訴而列為移民監管(immigration supervision)的移民則有66萬人。然而，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)只有6000名探員，負責任務包括偵查非公民是否在美國國內從事不法行動，並且追緝被下令驅逐移民的下落，予以遞解出境。

過去10年裡，移民和海關執法局人力編制大致維持不變，但要處理的案件卻成長4倍，來到760萬件。美聯社報導，受到非法入境人數激增影響，移民和海關執法局約有一成人手從原本例行工作被挪出，改調到美墨邊境。

根據美聯社記者貼身採訪報導，移民和海關執法局探員天還沒亮就坐在車裡待命，地點是紐約地鐵站附近的一棟兩層樓建築旁邊。觀察大約兩小時之後，一名探員透過無線電回報說，鎖定目標終於現身了，「灰色帽衫，帶著背包，正在快步行走」。

這名23歲的厄瓜多籍男子遭到移民幹探圍捕後被戴上手銬。男子遭控性侵未成年兒童而被定罪。

移民和海關執法局執法處(Enforcement Removal Operations，ERO)紐約辦公室處任詹納洛(Kenneth Genalo)說，許多民眾存有錯誤觀念，以為探員可以任意掃蕩社區、大規模逮捕非法入境美國的無證客並將無證移民遣返回祖國。

詹納洛說，實際上探員必須執行「針對性執法」(targeted enforcement)，「我們不能隨便抓人，把人帶到甘迺迪機場，要他們上飛機」。

拜登總統上台之初的移民和海關執法局幕僚長郝瑟爾(Jason Houser)表示，若要大規模遣返無證客，查緝有公共安全威脅無證客所需要的探員人手嚴重不足。

移民 遣返 無證客

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