活活燒死紐約地鐵遊民 無證客嫌犯曾被驅逐、又偷渡回美
涉在紐約市布碌崙(布魯克林)康尼島-史迪威地鐵站縱火燒人的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta)23日被約市檢方控以一級謀殺罪、二級謀殺案和一級縱火罪等重罪。據警方公布資料，薩佩塔是來自瓜地馬拉的非法移民，2018年被遞解出境，後來再潛回紐約。
薩佩塔涉嫌22日清晨在布碌崙F線地鐵站，將不明液體潑到坐在車廂內睡覺的一名疑似遊民的婦女身上，再縱火焚燒這名女子。目前警方沒有布這名受害者身分。
紐約地鐵車廂內的監視器畫面顯示，兇嫌薩佩塔站在空蕩蕩的F車地鐵車廂內，兩隻手放在套頭衫的口袋裡，眼睜睜看著女遊民身上的火漸漸將其吞噬。警方透過影像分析，被害女遊民有行動障礙，靠助行器幫助行走。警方在受害者身邊還發現了幾個酒瓶，但不知道酒瓶和縱火案的關係。
縱火案發生時拍攝的另一段影片顯示，女遊民身上起火，站在地鐵車廂門口時，薩佩塔還上前用衣物去扇受害者身上的火。
消息人士稱，警方目前仍沒有發現兇嫌薩佩塔作案的動機。薩佩塔在被捕後告訴調查人員，他當時喝醉了，完全不記得曾經放火燒人。
警方指出，兇嫌薩佩塔現年33歲，報住布碌崙。事發後，幾名青少年在布碌崙的地鐵上認出薩佩塔，立即通報警方，當時薩佩塔還穿著作案時衣服。警方隨後在曼哈頓先驅廣場(Herald Square)附近的地鐵車廂內逮捕薩佩塔。消息人士稱，警方在其口袋內發現了打火機和皇后區一處遊民所的身分證件。
警方指薩佩塔來自瓜地馬拉，非法入境。2018年第一次非法入境美國，當年6月7日被遞解回瓜地馬拉。2019年他再潛回美國，選擇在紐約生活。
警方認為兇嫌薩佩塔和被害的女性遊民相互並不認識，毫無殘忍作案的理由。這輛F線地鐵在抵達康尼島終點站前，兩人曾在一個車廂內一起坐車一個多小時。到目前為止，警方還沒有透露被害女遊民的身分。
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