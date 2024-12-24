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活活燒死紐約地鐵遊民 無證客嫌犯曾被驅逐、又偷渡回美

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約地鐵縱火燒人兇嫌被控謀殺 遭驅逐後又返美。(警方提供)
紐約地鐵縱火燒人兇嫌被控謀殺 遭驅逐後又返美。(警方提供)

涉在紐約市布碌崙(布魯克林)康尼島-史迪威地鐵站縱火燒人的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta)23日被約市檢方控以一級謀殺罪、二級謀殺案和一級縱火罪等重罪。據警方公布資料，薩佩塔是來自瓜地馬拉的非法移民，2018年被遞解出境，後來再潛回紐約。

薩佩塔涉嫌22日清晨在布碌崙F線地鐵站，將不明液體潑到坐在車廂內睡覺的一名疑似遊民的婦女身上，再縱火焚燒這名女子。目前警方沒有布這名受害者身分。

紐約地鐵車廂內的監視器畫面顯示，兇嫌薩佩塔站在空蕩蕩的F車地鐵車廂內，兩隻手放在套頭衫的口袋裡，眼睜睜看著女遊民身上的火漸漸將其吞噬。警方透過影像分析，被害女遊民有行動障礙，靠助行器幫助行走。警方在受害者身邊還發現了幾個酒瓶，但不知道酒瓶和縱火案的關係。

縱火案發生時拍攝的另一段影片顯示，女遊民身上起火，站在地鐵車廂門口時，薩佩塔還上前用衣物去扇受害者身上的火。

紐約市警方22日公布涉嫌在紐約市地鐵上縱火燒死一名在車廂睡覺女遊民的瓜地馬拉無證...
紐約市警方22日公布涉嫌在紐約市地鐵上縱火燒死一名在車廂睡覺女遊民的瓜地馬拉無證客照片。(警方提供)

消息人士稱，警方目前仍沒有發現兇嫌薩佩塔作案的動機。薩佩塔在被捕後告訴調查人員，他當時喝醉了，完全不記得曾經放火燒人。

警方指出，兇嫌薩佩塔現年33歲，報住布碌崙。事發後，幾名青少年在布碌崙的地鐵上認出薩佩塔，立即通報警方，當時薩佩塔還穿著作案時衣服。警方隨後在曼哈頓先驅廣場(Herald Square)附近的地鐵車廂內逮捕薩佩塔。消息人士稱，警方在其口袋內發現了打火機和皇后區一處遊民所的身分證件。

警方指薩佩塔來自瓜地馬拉，非法入境。2018年第一次非法入境美國，當年6月7日被遞解回瓜地馬拉。2019年他再潛回美國，選擇在紐約生活。 

警方認為兇嫌薩佩塔和被害的女性遊民相互並不認識，毫無殘忍作案的理由。這輛F線地鐵在抵達康尼島終點站前，兩人曾在一個車廂內一起坐車一個多小時。到目前為止，警方還沒有透露被害女遊民的身分。

地鐵站 遊民 縱火

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