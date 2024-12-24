「移民讓美國軟弱」川普任命的高官 8年前撰文再掀爭議

麥可．安東被候任總統川普選定擔任國務院的政策規畫主任。圖為安東2023年5月4日在匈牙利出席活重的照片。（美聯社資料照片）

候任總統川普 本月8日宣布國務院的政策規畫主任由麥可．安東(Michael Anton)擔任，稱安東「忠誠而有效地為我服務」，且花了八年時間「解釋美國優先 外交政策的真正含義」。安東過去文章直批移民 是美國軟弱和分裂的根源，爭議言論引起關注。

今日美國報(USA Today)報導，安東是川普第一任期的國安委員會發言人，2016年3月當川普競選時安東使用拉丁筆名發表了一篇題為「邁向明智、連貫的川普主義」(Toward a Sensible, Coherent Trumpism)的文章。文內寫道「多元不是我們的優勢；它是弱點，是緊張和不團結的根源…美國不是一個移民國家，我們最初是個移居者(settlers)國家，後來才選擇接納移民。」

文章聲稱「數以百萬計」的移民無法接受民主。「來自不同國家、環境歷史、信仰和傳統的人對好政府的定義截然不同，其中一些觀念與我們截然相反。為什麼我們繼續引進數百萬從未了解也不關心共和制生活的人呢？」

他還寫道「只有瘋狂的社會」才會接受九一一事件後繼續開放穆斯林移民。「對，當然並非所有穆斯林都是恐怖分子，即便如此，穆斯林移民對美國和人民有什麼好處呢？…結果責任落到美國人頭上，要是無法證明這個穆斯林是恐怖分子、那個拉美人士是罪犯，就得讓他們進來。只有川普站出來說這是無稽之談。」

直到2017年，才有雜誌透露安東是這篇文章的作者，當時他還在國安委員會工作。2018年離開白宮後，安東曾在兩家親川機構工作，並改以本名繼續發表右翼文章，如批評「黑人的命也是命」(BLM)運動並宣揚陰謀論。

政策規畫主任通常由國務卿確認後選出，無需參院批准。川普交接團隊發言人霍勒(Dan Holler)在一份聲明讚揚安東的資歷，稱安東將是川普提名的國務卿魯比歐(Marco Rubio)的強力助手，一同實現「美國優先」議程。