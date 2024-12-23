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「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

川普對覺醒運動爆粗口 要找出自閉症上升原因

編譯廖振堯／綜合報導
川普(右)聲言要終結美國的「覺醒」運動，並要找出自閉症暴增的原因。圖為川普與內定衛生部長小甘迺迪。(美聯社)
川普(右)聲言要終結美國的「覺醒」運動，並要找出自閉症暴增的原因。圖為川普與內定衛生部長小甘迺迪。(美聯社)

川普22日在亞利桑納州鳳凰城出席非營利保守組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)的保守派盛會「AmericaFest」發表演說，台上他措辭強烈，爆粗口罵「覺醒」運動(woke)，並說小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)出任衛生部長就是為了要找出自閉症兒童數量上升的原因。

每日郵報(Dailymail)報導，川普直言覺醒運動必須停止，因為它和其他事情正在一起摧毀美國。「我們要停止覺醒運動，覺醒就是狗屁。」並說他上任後將簽署行政命令，終結兒童生殖器殘割(mutilation)、將跨性別者趕出小學、中學、高中和軍隊，「美國政府的官方政策將只有兩種性別：男性和女性。」

小甘迺迪在反對「覺醒」方面與川普立場一致，不過是在與新冠病毒相關的議題，如他強烈反對過去幾年強制要求人們接種疫苗才能保住工作；許多民主黨人擔憂這位著名的反疫苗派領導衛生部恐非恰當。

小甘迺迪退出民主黨後在共和黨和反新冠疫苗人士中逐漸受到歡迎，現在成為川普「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)的核心。川普提到「看看現在是什麼情況，你審視25年前和現今的自閉症情況——有些事情不對勁。」川普說他任命小甘迺迪就是為此，「你們想想，25年前自閉症兒童是萬分之一，如今已經到每36名兒童就有一人。出了什麼問題嗎？我想是的…羅伯特和我會找出這個原因的。」並也提到兒童癌症的發生率增加了25%、慢性病發生頻率亦驚人地上升。

美國轉捩點在高中和大學校園倡導保守價值觀，幫助動員青年和未來選民。川普演說中歸功小兒子拜倫(Barron Trump)建議他上播客節目，幫他獲得年輕選票；儘管民調顯示川普事實上在年輕族群中落後。

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