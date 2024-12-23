助選有功 川普贊成TikTok在美暫時保留

川普有意讓TikTok在美國再存活一段間，圖為TikTok上播放的一段川普視頻。(路透)

總統當選人川普 22日表示，他支持讓TikTok (抖音海外版)繼續在美營運至少一段時間，另表示他在競選時，由該短視頻社交平台取得數十億次的瀏覽量。

路透(Reuters)報導，川普在亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)面對一群支持者時如是說，堪稱釋出迄今最強烈訊號之一，表示他反對TikTok可能得撤出美國市場。

參院4月援引國安顧慮，故通過法律，要求TikTok的中國母公司字節跳動要分割出在美業務，出售給美國人，不然就得退出美國市場。

TikTok的老闆們則尋求讓該法律被廢止，目前最高法院已同意聽審本案。但最高院的判決若不利於TikTok，而TikTok又不肯分割在美業務，那麼這個app實際上就要在明年1月19日在美被查禁，剛好在川普就職的前一天。

川普會怎麼做，來執行拆解TikTok的法律，目前不得而知；法律在參院通過時，獲壓倒性支持。

保守派團「轉捩點」(Turning Point)組辦「美國節慶」(AmericaFest)年度聚會；川普對與會群眾說，有人送來一張圖表，是紀錄，看來真是太美了，他端詳著然後說，或許美國應該讓「這傻蛋」(sucker，指TikTok)在美存活一陣子。川普表示打算開始想想TikTok的前途，原因是自己上抖音，而收到很棒的回應，就是幾十億次的瀏覽。

川普22日會見TikTok的執行長周受資，同日在記者會上表示，因為他在該app上競選大成功，他對TikTok覺得「很暖心」。

司法部 (Justice Department)主張，控有權為中國人的TikTok對美國國家安全持續造成威脅，此一立場獲聯邦參、眾兩院大多數議員支持。