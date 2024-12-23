馬斯克影響力擴大成影子總統？ 川普：他當不了 原因在此

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)政治影響力逐漸擴大，日前出手擋下兩黨協商通過、為政府提供預算的臨時開支法案，聯邦政府一度面臨關門危機。對於馬斯克被喻為「影子總統」，總統當選人川普 22日在保守派組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)於亞利桑納州鳳凰城舉辦的「美國慶典」(AmericaFest)座談會上，對數千名保守派倡議人士發表一個多小時演說時指出，並沒有把總統讓位給馬斯克，馬斯克也不會成為總統。

川普勝出之後在第一場大型場合演說時說，馬斯克「當不了總統」，因為他不是在美國出生的。(美聯社)

川普的幕僚功高震主的都撐不久

身為社群媒體X的老闆，馬斯克日前發表超過100則貼文抨擊兩黨協議通過的原版臨時開支法案。國家廣播公司(NBC)分析，馬斯克的動作透露未來將如何運用龐大的個人影響力與發聲管道，為川普政府2.0的政策走向定調；某些民主黨國會議員以「馬斯克總統」稱呼馬斯克，但過去在川普面前功高震主的幕僚後來都撐不久。

川普表示，有關「讓位給馬斯克」的傳言純屬空穴來風，即使馬斯克真的想當美國總統，實際上也不符合美國憲法規定。根據美國憲法，總統必須由在美國出生的美國公民擔任，馬斯克則在南非出生。

川普嘲「讓位給馬斯克」是空穴來風

川普說：「不會的，他當不了總統。」川普說：「我很安全。為什麼他當不了總統？因為他不是在美國出生的。」

這是川普在11月選舉勝出之後的第一場大型場合演說。川普以紅色領帶配西裝的造型現身，台下觀眾高喊：「川普！川普！川普！」川普對群眾說：「美國黃金時期已經到來。」

川普：盡快與普亭 見面 盼俄烏停戰

川普說，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)已經表達希望盡快見面，並說希望俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭能夠畫下句點。競選期間，川普曾說，將運用個人影響力讓普亭及烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)停戰。