開支鬥爭將讓共和黨「帶傷執政」麻煩才剛開始

眾院19日在民主黨及38名倒戈的共和黨眾議員合力下，否決了川普和馬斯克背書的聯邦預算案，等於是給即將上任的川普政府小小警告，但20日通過了修正版，解除危機。圖為眾院少數黨領袖傑佛瑞斯。（歐新社）

總統當選人川普 和國會共和黨 人為1月上台執政制定了宏偉計畫，但本周有關政府關門的爭鬥完全無助於未來施政，還預示了2025年對共和黨來說是極具挑戰的一年。新聞網站Semafor在眾院 尚未通過臨時開支法案前分析指出，本周政府經費開支鬥爭的最大受害者，幾乎肯定是川普的施政議程。

不過目前看來，川普似乎並不太介意這樣的結果，因為他主張政府關門「就從拜登政府的領導下開始，而不是1月20日之後」。這表示，共和黨人將以帶傷狀態，進入2025年。

事實上，當共和黨決定僅就三個月的政府經費和民主黨進行談判，如此短期的支出法案，即已注定讓共和黨同時身處在面對聯邦開支與川普其他優先事項之間，左支右絀。無論最終通過了期限多長的支出法案，法案到期時，民主黨都將在經費支出和債務限額方面擁有影響力；代表共和黨的內部麻煩，不會在本周結束。

從1月初委員會聽證會開始，到1月20日開始全體投票，川普的內閣提名人選可能需要數周才能敲定；然後參眾兩院需要在預算上同步開始制定任何足以防止阻撓的法案，共和黨人還須一致支持這些法案，參眾兩院都容不得任何錯誤。

分析指出，現在共和黨人知道，只要是川普、候任副總統范斯(JD Vance)和政府效率部門聯合主席馬斯克不喜歡黨的立法計畫，就會立即瓦解那些計畫，無論該黨之前付出了多大努力。最糟糕的是，倘若眾院議長強生(Mike Johnson)阻止政府關門的最後努力失敗，長期經費短缺，將對共和黨各項工作造成更殘酷打擊。

眾院20日通過的開支方案可以撐到明年3月，但共和黨人還有時間解決這個問題；在國會，幾小時相當於永恆，但這一切還是需要川普批准，或至少不反對為政府提供資金的最新解決方案。