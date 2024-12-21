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政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

政府陷關門危機 現任總統卻悄然無聲？拜登、賀錦麗急返華府

編譯俞仲慈／綜合報導
原本在德拉瓦州度假的拜登總統，19日取消休假趕回白宮。白宮記者不斷追問國會表決聯邦預算案時總統在哪裡。（路透）
原本在德拉瓦州度假的拜登總統，19日取消休假趕回白宮。白宮記者不斷追問國會表決聯邦預算案時總統在哪裡。（路透）

聯邦政府雖然驚險避過關門的危機，但本周危機未解除期間，只見候任總統川普又是推文，又是對眾院共和黨人比手畫腳地下指令，現任總統拜登卻悄然無聲；白宮20日替拜登緩頰，怪罪共和黨，而拜登、副總統賀錦麗度假計畫突然喊卡，急返華府坐鎮，不尋常的舉動也引起猜測與熱議。

根據國會山莊報(The Hill)報導，聯邦政府關門倒數計時之際，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)20日被媒體記者追問時，將這場政治風暴全推給國會共和黨人；她說：「我們國人需要知道，都是共和黨人從中作梗，是他們造成這場紛爭，我們以前已經多次採用此種協商。」並強調：「這是眾院共和黨人要解決的問題，是他們製造紛爭，是共和黨人毀掉協商，他們確實搞砸了，他們理應出面解決這個問題。」

白宮認為化解紛爭的「關鍵」就在通過共和黨籍議長強生(Mike Johnson)居中協商的兩黨臨時開支法案，由於包括一系列有爭議性提案，但是被總統當選人川普與億萬富豪馬斯克(Elon Musk)等反對，於是共和黨人19日推出新版法案，但未能在聯邦眾院表決過關。

對於川普主張將債務上限延長至2029年，尚皮耶說：「要解決共和黨製造的紛爭，其實很簡單，就是兩黨達成協議，遵守諾言，繼續前進。」

眼看聯邦政府再度面臨關門危機，根據新聞週刊(Newsweek)等多家媒體報導，總統拜登突然取消德拉瓦州渡假計畫，返回白宮；還有副總統賀錦麗原本已經安排19日晚間11時35分搭機飛抵洛杉磯，當天中午也突然宣布「不會前往加州洛杉磯，且將留在華府」。

賀錦麗辦公室並未對行程變更提出說明，白宮也沒有對此發表任何聲明，外界紛紛揣測，拜登與賀錦麗倉促決定鎮守華府，可能白宮內部出現急需兩人出面處理的緊急狀況。

有網友在社群平台X發文表示，拜登取消度假、返回白宮的時間點是在他就寢後四小時決定，可見「真有大事發生」，不排除跟聯邦政府瀕臨停擺危機有關。

由於經費用罄，國會必須在20日午夜前通過撥款法案，否則聯邦政府旗下數十萬名公務員將被迫休無薪假或無薪工作。

19日原本要回加州度假的副總統賀錦麗，臨時取消，趕回白宮坐鎮，頗不尋常。（美聯社...
19日原本要回加州度假的副總統賀錦麗，臨時取消，趕回白宮坐鎮，頗不尋常。（美聯社）

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