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政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

川普挖苦拜登：政府最好在他任內關門 但共和黨願幫度難關

編譯俞仲慈／綜合報導
眾院連續兩天表決聯邦政府預算案，總統當選人川普（左）連續發文，表示如果政府要關門也要在拜登（右）任內時期。（路透）
眾院連續兩天表決聯邦政府預算案，總統當選人川普（左）連續發文，表示如果政府要關門也要在拜登（右）任內時期。（路透）

眼看聯邦政府可能陷入關門危機，總統當選人川普以逸待勞公開支持聯邦政府在拜登任內關門，另一方面又放話表示共和黨願意幫助拜登度過難關，嘲諷意味濃厚。

紐約時報(NY Times)報導，川普20日上午在社群平台語出驚人表示，聯邦政府最好在拜登執政下立即關門，還不忘藉機挖苦拜登：「這是拜登需要去解決的問題，但如果共和黨人能夠協助解決問題，他們也會幫忙的。」

眼看聯邦政府瀕臨關門，迫使原本在德拉瓦州度假的拜登返回華府坐鎮，而身為總統當選人的川普則作壁上觀，在20日凌晨1時16分發文表示，無論產生哪種政治後果，都希望拜登成為眾矢之的，還順便提醒共和黨人：「記住，壓力都在總統身上。」不過31天後川普也將開始承受施加總統身上的壓力。

就在兩天前，川普與億萬富翁馬斯克(Elon Musk)齊聲呼籲共和黨人反對兩黨達成的臨時支出法案，於是共和黨籍議長強生(Mike Johnson)提出修正版，除了大幅刪除授權撥款的支出計畫，還新增暫停債務上限條款並延長至2027年1月。

不過修正版在眾院19日表決時，除了民主黨全員反對、共和黨保守派也有38人反對，最終未能通過三分之二門檻。

隨著20日午夜將至、聯邦支出耗盡之際，川普又試圖將法案未過關的責任推給拜登，不過眾院兩黨協商，拜登根本沒參與，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)指責川普別有用意：「協議就是協議，共和黨人應該遵守諾言。」 

根據兩位知情人士透露，川普曾私下表示，不反對政府關門並主張民主黨應對政府體系任何公務中斷，負起責任；回顧2018年、也就是川普第一個任期，發生有史以來最長時間的聯邦關門紀錄，當時川普也把責任全推給民主黨。

如今準白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)也有樣學樣：「政府關門的責任就落在拜登身上，而且自大選投票日以來，拜登就一直在神隱。」

拜登 川普 共和黨

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