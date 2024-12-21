政府關門倒數 眾院通過短期開支法案 參院審議

眾院20日傍晚及時通過縮水版的政府開支案，避免政府關門。議長強生露出滿意的笑容。（歐新社）

趕在政府因經費用罄被迫停止辦公前約六小時，國會眾院20日晚間針對修改版臨時支出法案再度表決，結果以366票贊成，34票反對，1票棄權，同意票大幅超過特別程序規定的三分之二過關門檻；法案送參院審議，一旦通過，將送交拜登總統簽署，聯邦政府機關關門、聯邦公務員被迫放無薪假的危機應可解除。

如果政府預算 未能在20日期限通過，聯邦政府機關21日0時1分便將關門，臨時支出法案20日晚間在眾院通過之後送交參議院表決；參院至截稿前，仍在連夜審議中。

●包括天災救助 農民補貼 預算延至3/14

通過表決的法案是共和黨 眾院議長強生(Mike Johnson)本周以來提出的第三個版本，內容包括1000億元天然災害救災援助以及100億元農民經濟補貼，聯邦政府到明年3月14日都有預算可用。

經過兩黨協議拍板的1547頁最初版本法案17日提出後，因為科技富豪馬斯克(Elon Musk)與總統當選人川普 反對而遭封殺，川普背書的116頁縮短版19日晚間表決遭到38名共和黨眾議員投反對票而未通過，民主黨對強生20日提出的118頁最新修改版本則給予普遍支持。

根據臨時支出法案，攸關美國食品與農業政策的農業法案(Farm Bill)得以續延一年。

過去幾天，川普一再主張臨時支出法案必須讓國家舉債上限在明年1月就職之前就先行提高；不過，共和黨眾議員最後僅承諾明年將調高舉債上限並刪減政府開支，但不願意現在就交付表決。

強生20日下午與眾院共和黨團開會之後對媒體說，與會人士的共識都是要繼續推動法案，「我們不會讓政府關門」。

臨時支出法案待民主黨居多數的參議院表決通過之後，再送交拜登總統簽署後生效，但參院何時能有行動，仍無法確知。

經過兩黨協商而提出的版本裡，限制前往中國投資等條款遭到川普反對。20日通過的修改版法案裡，已經刪除本周稍早遭到川普反對的項目。

●川普提高債限主張 共和黨決定明年再議

本周協商中，川普要求調高國家舉債上限到2027年1月，但共和黨最後則決定明年再議。

華爾街日報分析，共和黨到了最後臨頭仍為預算焦頭爛額，凸顯了過去兩年來共和黨對於政府開支始終無法達成一致看法的處境。民主黨則對預算問題擺不平大吐苦水，直指共和黨國會議員必須承擔起解決問題的責任。

民主黨德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)形容，共和黨不為災難提供救災經費，「反而為我們帶來災害」。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)則把預算卡關的問題歸咎於強生。她說：「這是強生製造出來的亂象。他必須解決問題。」

尚皮耶表示，拜登總統過去這段期間一直與民主黨國會議員保持聯繫。

前一次聯邦政府機關關門發生於2018年底、2019年初，持續至少35天，問題癥結來自於當時總統川普與民主黨國會議員對於美墨邊境築牆的立場不同。