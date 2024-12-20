民調：馬斯克在川普政府扮重要角色 多數人不認同

億萬富豪馬斯克在川普政府的影響力雖超乎預期，但民調顯示，多數民眾對他在川普團隊中的角色並不認同。(美聯社)

多項最新民調 顯示，科技巨頭馬斯克 (Elon Musk)的政治影響力愈大，美國主流就愈加懷疑他未經選舉而取得的權力，而大多數公眾也不認同他在川普 團隊中的角色。

赫芬頓郵報(HuffPost)特別列舉了馬斯克與川普關係的多個民調，說明了這位世界首富所引起的爭議，其中YouGov的民調指出，48%的美國人對馬斯克有好感，42%則持負面看法。

美聯社的民調說，公眾對馬斯克的看法普遍存在分歧，而昆尼別克大學(Quinnipiac University)的民調直指，53%的公眾不贊成馬斯克在川普政府內扮演重要角色。

昆尼別克大學這個民調最令人感興趣之處，是直截了當地問：「你是否贊成馬斯克在川普政府扮演重要角色？」當然黨派不同分歧就愈大，但總體而言，53%的人表示不贊成。

同一調查發現44%對馬斯克持負面看法，然而公眾主要不是針對個人，而是針對他即將在川普政府中所扮演的重要角色。

事實上就連共和黨人也要爭取馬斯克的支持，例如川普表態反對國會兩黨大致達成協議的短期支出法案，馬斯克亦表示法案不應獲通過，不少共和黨議員隨即拒絕有關法案，聯邦政府機構21日(周六)陷入停擺的風險立即增加。

為此眾院議長強生(Mike Johnson)承認一直在與馬斯克頻繁溝通，試圖讓對方相信短期支出法案這個權宜之計的好處。

儘管強生的努力並未成功，但重要的是反映出國會山莊內的共和黨領袖也認為有必要獲得一位未經選舉，而政治影響巨力的世界首富支持。

川普一直以來不滿那些試圖分享對他關注的人，目前還不清楚他是否會繼續容忍馬斯克搶他風頭。