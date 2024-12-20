我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

民調：馬斯克在川普政府扮重要角色 多數人不認同

編譯盧炯燊／綜合報導
億萬富豪馬斯克在川普政府的影響力雖超乎預期，但民調顯示，多數民眾對他在川普團隊中的角色並不認同。(美聯社)
億萬富豪馬斯克在川普政府的影響力雖超乎預期，但民調顯示，多數民眾對他在川普團隊中的角色並不認同。(美聯社)

多項最新民調顯示，科技巨頭馬斯克(Elon Musk)的政治影響力愈大，美國主流就愈加懷疑他未經選舉而取得的權力，而大多數公眾也不認同他在川普團隊中的角色。

赫芬頓郵報(HuffPost)特別列舉了馬斯克與川普關係的多個民調，說明了這位世界首富所引起的爭議，其中YouGov的民調指出，48%的美國人對馬斯克有好感，42%則持負面看法。

美聯社的民調說，公眾對馬斯克的看法普遍存在分歧，而昆尼別克大學(Quinnipiac University)的民調直指，53%的公眾不贊成馬斯克在川普政府內扮演重要角色。

昆尼別克大學這個民調最令人感興趣之處，是直截了當地問：「你是否贊成馬斯克在川普政府扮演重要角色？」當然黨派不同分歧就愈大，但總體而言，53%的人表示不贊成。

同一調查發現44%對馬斯克持負面看法，然而公眾主要不是針對個人，而是針對他即將在川普政府中所扮演的重要角色。

事實上就連共和黨人也要爭取馬斯克的支持，例如川普表態反對國會兩黨大致達成協議的短期支出法案，馬斯克亦表示法案不應獲通過，不少共和黨議員隨即拒絕有關法案，聯邦政府機構21日(周六)陷入停擺的風險立即增加。

為此眾院議長強生(Mike Johnson)承認一直在與馬斯克頻繁溝通，試圖讓對方相信短期支出法案這個權宜之計的好處。

儘管強生的努力並未成功，但重要的是反映出國會山莊內的共和黨領袖也認為有必要獲得一位未經選舉，而政治影響巨力的世界首富支持。

川普一直以來不滿那些試圖分享對他關注的人，目前還不清楚他是否會繼續容忍馬斯克搶他風頭。

馬斯克 川普 民調

上一則

分析：中國介入美國地方政治 4個原因誘官員上鉤

下一則

政府若關門 不利川普團隊交接和就職

延伸閱讀

川普承諾減少監管 全球併購金額明年估逾4兆 4年來最高

川普承諾減少監管 全球併購金額明年估逾4兆 4年來最高
眾院共和黨版開支案沒過關 聯邦政府21日恐關門

眾院共和黨版開支案沒過關 聯邦政府21日恐關門
日銀利率不動 評估川普衝擊 市場料日圓摜破160

日銀利率不動 評估川普衝擊 市場料日圓摜破160
加大州大籲國際生在明年1/20川普就職前返校

加大州大籲國際生在明年1/20川普就職前返校

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

2024-12-15 05:09
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
候任總統川普(右)訴ABC主播史蒂法諾普洛(左)毀謗，獲1500萬和解金。(美聯社)

川普勝利 訴ABC新聞誹謗案 獲1500萬和解金

2024-12-14 17:03
美國最近包機遣返數百名來自中國的無證客，圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

2024-12-13 01:27

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事