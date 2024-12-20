我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

凌晨起發150推文反對 傍晚開支案即陣亡…馬斯克影響力超乎預期

記者胡玉立／綜合報導
自從川普贏得11月5日的總統大選後，馬斯克(右)幾乎與川普(中)形影不離，關係之密切顯而易見。(路透)
自從川普贏得11月5日的總統大選後，馬斯克(右)幾乎與川普(中)形影不離，關係之密切顯而易見。(路透)

世界首富、總統當選人川普創建的新諮詢機構「政府效率部」(DOGE)共同主席馬斯克(Elon Musk)，18日凌晨在他的社群媒體X平台「初試牛刀」，發文直批政府臨時開支法案「不該通過」；結果，這項非常關鍵的法案，傍晚就被否決了；眾多政府機關將因此在聖誕節前的周末關門。過去低估馬斯克撼動華府能力的國會議員，總算明白他們必須改變看法。

華爾街日報報導，馬斯克在敦促國會廢除該法案的發文中，呼籲2億多粉絲要求其所在選區的國會議員投反對票，他威脅投下支持票的共和黨人會在兩年內失去國會席位。他還表示，川普就職前，國會不應再通過任何立法；這表示，不惜讓政府部分機構關門到1月20日。

報導指出，川普18日稍後就出面，響應馬斯克，反對兩黨國會領袖達成的開支法案協議，但在此之前，馬斯克即已全面展現他的施壓力量。馬斯克對政府支出和政策的影響力，顯然比各方預想的要大得多。

紐約時報報導，在這短短半天多的時間裡，馬斯克共發了150道左右的推文。

馬斯克表示，這只是他以政府效率部共同主席身分發揮積極作用的起步。馬斯克的動作清楚表明，他將與華府任何他認為在削減開支上做得不夠的人較量，即使他必須與共和黨人直接對抗，亦在所不惜。

馬斯克和另一位DOGE共同主席、生技公司創辦人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)同聲表示，眾院議長強生(Mike Johnson)協商的開支法案協議，包含了過度支出和特殊利益項目。

華爾街日報指出，馬斯克和拉馬斯瓦米揮刀砍向開支法案一事，對國會共和黨人來說是個警訊：如果不和兩位誓言削減政府開支2兆元的共同主席站在同一邊，就「等著瞧」。

阿拉巴馬州共和黨眾議員阿德霍爾特(Robert Aderholt)談到馬斯克時說：「我們可不想在新政府開始前自毀前程；我們得聽聽他怎麼說。」

民主黨人批評共和黨人背棄兩黨協議，將再次讓美國處於停擺邊緣。進步派眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)在X發文嘲諷道：「影子總統馬斯克成功否決該法案，川普決定起而效尤。」

就連前共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger)也譏笑說：「馬斯克總統明確表示他不希望共和黨通過這項法案；看來，川普副總統在這點上算是支持他。」

馬斯克 共和黨 川普

上一則

政府若關門 不利川普團隊交接和就職

下一則

川普警告強生「行動不果決難續任議長」 2共和黨議員挺馬斯克出任

延伸閱讀

台灣發展低軌衛星 國科會：若馬斯克的星鏈安全 也可合作

台灣發展低軌衛星 國科會：若馬斯克的星鏈安全 也可合作
川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」

川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」
紐時專欄作家：中美關係需要馬斯克和泰勒絲

紐時專欄作家：中美關係需要馬斯克和泰勒絲
紐時：馬斯克和SpaceX一再違規 面臨聯邦安全審查

紐時：馬斯克和SpaceX一再違規 面臨聯邦安全審查

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

2024-12-15 05:09
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
候任總統川普(右)訴ABC主播史蒂法諾普洛(左)毀謗，獲1500萬和解金。(美聯社)

川普勝利 訴ABC新聞誹謗案 獲1500萬和解金

2024-12-14 17:03
美國最近包機遣返數百名來自中國的無證客，圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

2024-12-13 01:27

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事