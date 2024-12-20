凌晨起發150推文反對 傍晚開支案即陣亡…馬斯克影響力超乎預期

自從川普贏得11月5日的總統大選後，馬斯克(右)幾乎與川普(中)形影不離，關係之密切顯而易見。(路透)

世界首富、總統當選人川普 創建的新諮詢機構「政府效率部」(DOGE)共同主席馬斯克 (Elon Musk)，18日凌晨在他的社群媒體X平台「初試牛刀」，發文直批政府臨時開支法案「不該通過」；結果，這項非常關鍵的法案，傍晚就被否決了；眾多政府機關將因此在聖誕節前的周末關門。過去低估馬斯克撼動華府能力的國會議員，總算明白他們必須改變看法。

華爾街日報報導，馬斯克在敦促國會廢除該法案的發文中，呼籲2億多粉絲要求其所在選區的國會議員投反對票，他威脅投下支持票的共和黨 人會在兩年內失去國會席位。他還表示，川普就職前，國會不應再通過任何立法；這表示，不惜讓政府部分機構關門到1月20日。

報導指出，川普18日稍後就出面，響應馬斯克，反對兩黨國會領袖達成的開支法案協議，但在此之前，馬斯克即已全面展現他的施壓力量。馬斯克對政府支出和政策的影響力，顯然比各方預想的要大得多。

紐約時報報導，在這短短半天多的時間裡，馬斯克共發了150道左右的推文。

馬斯克表示，這只是他以政府效率部共同主席身分發揮積極作用的起步。馬斯克的動作清楚表明，他將與華府任何他認為在削減開支上做得不夠的人較量，即使他必須與共和黨人直接對抗，亦在所不惜。

馬斯克和另一位DOGE共同主席、生技公司創辦人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)同聲表示，眾院議長強生(Mike Johnson)協商的開支法案協議，包含了過度支出和特殊利益項目。

華爾街日報指出，馬斯克和拉馬斯瓦米揮刀砍向開支法案一事，對國會共和黨人來說是個警訊：如果不和兩位誓言削減政府開支2兆元的共同主席站在同一邊，就「等著瞧」。

阿拉巴馬州共和黨眾議員阿德霍爾特(Robert Aderholt)談到馬斯克時說：「我們可不想在新政府開始前自毀前程；我們得聽聽他怎麼說。」

民主黨人批評共和黨人背棄兩黨協議，將再次讓美國處於停擺邊緣。進步派眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)在X發文嘲諷道：「影子總統馬斯克成功否決該法案，川普決定起而效尤。」

就連前共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger)也譏笑說：「馬斯克總統明確表示他不希望共和黨通過這項法案；看來，川普副總統在這點上算是支持他。」