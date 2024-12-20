政府若關門 不利川普團隊交接和就職

總統當選人川普(右)反對共和黨眾院議長強生(左)提出的臨時開支案，恐影響到自己團隊的交接及就職。(美聯社)

國會眾院 兩黨領袖本周決議將政府開支案延續到明年、重新授權一系列健康、農業及其他計畫，但與總統當選人川普 關係密切的億萬富翁馬斯克和眾院共和黨人帶頭反對；眾院共和黨調整法案內容後的B計畫又在19日晚間鎩羽，使得聯邦政府20日午夜過後關門的風險急遽升高，而這距離總統候選人川普上任正好一個月，恐影響到其團隊交接和就職。

政治新聞網站Politico報導，聯邦機構本周才開始向川普的過渡團隊簡報，比四年前拜登團隊晚了一個多月。若政府關門 ，這些機構大部分工作人員可能會被迫休無薪假，川普官員將難以取得文件、拖慢已經延期的準備工作。

2016年在喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)團隊工作過的歐利里(Ann O'Leary)表示，川普和團隊已經在過渡和就職時間表的「危險區域」，因為他們選擇使用私人電郵和設備、拒絕聯邦資安支援，而且主要是在佛州海湖莊園(Mar-A-Lago)進行這些工作。

一位國務院官員透露，聯邦工作人員19日收到政府關閉的指南，但沒有包含與川普團隊交接工作的資訊。

若政府關門，大多數聯邦員工將禁止與川普交接官員會面、也不能通過電話或私人電郵與他們溝通。一些員工可以根據「反超支法」(Antideficiency Act)被指定為必要人員，避免這種強制休假，但前代理勞工部長、處理過三任民主黨總統交接工作的哈里斯(Seth Harris)表示，大多數交接活動不足以動用此道，除一些國家安全的員工之外。

即使政府關門，很少人預計會持續到1月20日的就職典禮，但立法者和有交接經歷的人士表示即使是短期的中斷也可能會影響已經開始的準備工作。有眾議員指出像是脫軌的兩黨方案時就包含用於規畫就職典禮的資金，但現在可能沒有錢了。

國民兵協會(National Guard Association)發言人戈欣(John Goheen)表示，政府關門可能讓幕後從事後勤的工作人員十分棘手，但在就職典禮上提供安全保障的全職執法人員通常不受影響。