我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

政府若關門 不利川普團隊交接和就職

編譯廖振堯／綜合報導
總統當選人川普(右)反對共和黨眾院議長強生(左)提出的臨時開支案，恐影響到自己團隊的交接及就職。(美聯社)
總統當選人川普(右)反對共和黨眾院議長強生(左)提出的臨時開支案，恐影響到自己團隊的交接及就職。(美聯社)

國會眾院兩黨領袖本周決議將政府開支案延續到明年、重新授權一系列健康、農業及其他計畫，但與總統當選人川普關係密切的億萬富翁馬斯克和眾院共和黨人帶頭反對；眾院共和黨調整法案內容後的B計畫又在19日晚間鎩羽，使得聯邦政府20日午夜過後關門的風險急遽升高，而這距離總統候選人川普上任正好一個月，恐影響到其團隊交接和就職。

政治新聞網站Politico報導，聯邦機構本周才開始向川普的過渡團隊簡報，比四年前拜登團隊晚了一個多月。若政府關門，這些機構大部分工作人員可能會被迫休無薪假，川普官員將難以取得文件、拖慢已經延期的準備工作。

2016年在喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)團隊工作過的歐利里(Ann O'Leary)表示，川普和團隊已經在過渡和就職時間表的「危險區域」，因為他們選擇使用私人電郵和設備、拒絕聯邦資安支援，而且主要是在佛州海湖莊園(Mar-A-Lago)進行這些工作。

一位國務院官員透露，聯邦工作人員19日收到政府關閉的指南，但沒有包含與川普團隊交接工作的資訊。

若政府關門，大多數聯邦員工將禁止與川普交接官員會面、也不能通過電話或私人電郵與他們溝通。一些員工可以根據「反超支法」(Antideficiency Act)被指定為必要人員，避免這種強制休假，但前代理勞工部長、處理過三任民主黨總統交接工作的哈里斯(Seth Harris)表示，大多數交接活動不足以動用此道，除一些國家安全的員工之外。

即使政府關門，很少人預計會持續到1月20日的就職典禮，但立法者和有交接經歷的人士表示即使是短期的中斷也可能會影響已經開始的準備工作。有眾議員指出像是脫軌的兩黨方案時就包含用於規畫就職典禮的資金，但現在可能沒有錢了。

國民兵協會(National Guard Association)發言人戈欣(John Goheen)表示，政府關門可能讓幕後從事後勤的工作人員十分棘手，但在就職典禮上提供安全保障的全職執法人員通常不受影響。

川普 政府關門 眾院

上一則

民調：馬斯克在川普政府扮重要角色 多數人不認同

下一則

凌晨起發150推文反對 傍晚開支案即陣亡…馬斯克影響力超乎預期

延伸閱讀

川普承諾減少監管 全球併購金額明年估逾4兆 4年來最高

川普承諾減少監管 全球併購金額明年估逾4兆 4年來最高
眾院共和黨版開支案沒過關 聯邦政府21日恐關門

眾院共和黨版開支案沒過關 聯邦政府21日恐關門
日銀利率不動 評估川普衝擊 市場料日圓摜破160

日銀利率不動 評估川普衝擊 市場料日圓摜破160
加大州大籲國際生在明年1/20川普就職前返校

加大州大籲國際生在明年1/20川普就職前返校

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

2024-12-15 05:09
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
候任總統川普(右)訴ABC主播史蒂法諾普洛(左)毀謗，獲1500萬和解金。(美聯社)

川普勝利 訴ABC新聞誹謗案 獲1500萬和解金

2024-12-14 17:03
美國最近包機遣返數百名來自中國的無證客，圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

2024-12-13 01:27

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事