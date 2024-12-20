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眾院共和黨版開支案沒過關 聯邦政府21日恐關門

記者顏伶如／綜合報導
獲總統當選人川普支持的共和黨版臨時開支法案，19日晚間在國會眾院表決受挫，聯邦政府21日起關門風險大增。圖為眾院議長強生在法案受挫後的記者會上無奈地兩手一攤。(美聯社)
獲總統當選人川普支持的共和黨版臨時開支法案，19日晚間在國會眾院表決受挫，聯邦政府21日起關門風險大增。圖為眾院議長強生在法案受挫後的記者會上無奈地兩手一攤。(美聯社)

總統當選人川普支持的共和黨版臨時開支法案，19日晚間在國會眾院表決受挫，贊成票174票，反對票235票，棄權票一票，聯邦政府21日起恐將關門。川普堅持不管任何版本的臨時開支法案，都必須包括提高聯邦舉債上限；但數十名共和黨眾議員加入民主黨行列投下反對票。

174：235 川普喊提高債限 自家人沒全挺

修改後的臨時開支法案為聯邦政府預算延長三個月，提供1000億元做為天災援助與農民補貼，國家舉債上限暫停兩年。不過，原版法案某些條款則被刪除，例如限制赴中國投資、成立911恐怖攻擊事件健保基金、對藥物福利管理公司(pharmacy-benefit managers， PBMs)祭出新規。

眾院多數黨仍鎩羽 川普及議長強生都難堪

19日晚間表決時，贊成票並未達到三分之二的特別程序過關門檻。身為多數黨的共和黨目前在眾議院有219席，但贊成票卻只投出174票；華爾街日報(WSJ)分析，這個結果意味著法案再次提出的機會大減，川普及眾院議長強生(Mike Johnson)同樣難堪。

如果21日零時1分之前無法通過任何法案並送交拜登總統簽字，聯邦政府某些機關就要關門，數十萬聯邦公務員開始放無薪假，重要服務項目則將繼續運作。

強生與兩黨黨團領袖協議推出、長達1547頁的臨時開支法案18日因為川普和對共和黨有重要影響力的億萬富豪馬斯克反對而遭封殺。修改後的新版法案只剩116頁，為聯邦政府提供預算到明年3月14日。

川普19日下午稱讚新版法案對美國人民來說是「非常好的結果」，對於法案中暫停國家舉債上限直到2027年1月的條款也表示嘉許。不過，新版法案一公布就遭到民主黨反對，交付全院審查時兩黨激辯越來越火爆，共和黨眾議員說如果政府關門將是民主黨的過錯，民主黨眾議員則報以噓聲。

華爾街日報分析，即使修改後的臨時開支法案在眾院表決過關，送交民主黨居多數的參院仍將面臨硬仗。某些國會議員正在討論為聯邦政府延長預算一周的權宜措施，好讓政府關門期限延到聖誕節過後，但這套辦法需要兩黨支持才能通過，也須在參院表決過關。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢( Lindsey Graham)說，現實狀況是共和黨在參、眾兩院都需要民主黨配合，才能讓法案過關。

共和黨 川普 民主黨

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