我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院否決川普支持的開支法案 政府21日恐關門

習近平監誓 岑浩輝宣誓就任澳門行政長官

眾院否決川普支持的臨時開支法案 聯邦政府21日恐關門

編譯徐榆涵／即時報導
眾院議長強生(Mike Johnson)19日向他的黨團提交最終版本的臨時待決議案。(歐新社)
眾院議長強生(Mike Johnson)19日向他的黨團提交最終版本的臨時待決議案。(歐新社)

共和黨試圖避免政府關門的精簡計畫，19日晚間在國會眾院投票中以235票反對、174票贊成被否決。數十名共和黨員倒戈加入民主黨，拒絕川普支持的開支提案。

經修訂的新提案提議為政府延長提供三個月的資金，為農民提供超過1000億美元的救災援助，同時取消一系列其他條款，例如限制在中國投資和911醫療保健基金等。這份議案還包括暫停聯邦債務上限兩年等內容。

投票結果為174票贊成、235票反對，因贊成票未達特殊快速程序規定的三分之二多數票，所以降低了法案再次進入全院投票的機會。

這次投票是在總統當選人川普否決一項由國會領導人支持的兩黨協議的一天後進行。新的精簡計畫共有116頁，低於原法案的1547頁。

如果21日中午12時前國會還未通過任何法案並讓總統拜登簽署成法律，部分聯邦機構將關閉，數十萬職員將被迫暫時休假，但關鍵服務將持續運作。

為避免政府關門，眾院的共和黨領導人19日下午制定一項新計畫並於當日晚間投票。該計畫包括一項為期三個月的短期資金方案，將把政府資助期限延長至3月14日，以及暫停兩年的債務上限條款。

川普讚揚新計畫對美國人民來說是非常好的協議，稱完全取消債務上限至2027年1月，將是國會能做的最明智之事。

共和黨 川普

上一則

川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」

下一則

五角大廈認了在敘利亞其實有2000駐軍 是先前公布的2倍

延伸閱讀

川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」

川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」
ICE已短缺2.3億 川普大規模遣返預算哪來？

ICE已短缺2.3億 川普大規模遣返預算哪來？
喬州檢察官威利斯被撤銷資格 不得經手川普選舉干預案

喬州檢察官威利斯被撤銷資格 不得經手川普選舉干預案
拜登趕在川普就任前 獎勵韓國SK海力士4.5億美元

拜登趕在川普就任前 獎勵韓國SK海力士4.5億美元

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

2024-12-15 05:09
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
候任總統川普(右)訴ABC主播史蒂法諾普洛(左)毀謗，獲1500萬和解金。(美聯社)

川普勝利 訴ABC新聞誹謗案 獲1500萬和解金

2024-12-14 17:03
美國最近包機遣返數百名來自中國的無證客，圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

2024-12-13 01:27

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事