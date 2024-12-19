最高院禁招生平權 哈佛法學院亞裔新生增近3成

經過最高院的入學平權措施新裁定後，最新統計顯示哈佛大學法學院錄取亞裔新生人數大增。圖為哈佛大學法學院。(美聯社)

最高法院去年禁止大學招生考慮「平權 措施」(Affirmative Action)後，今年秋季入學哈佛法學院的亞裔 新生錄取人數驟增近30%，從103人增至132人；但非裔 和西班牙裔新生錄取人數大減。

哈佛法學院2027年畢業的學生，是最高法院歷史性裁決後招收的首批新生。16日公布提交美國律師協會(American Bar Association)的招生數據顯示，哈佛法學院今年僅錄取19名非裔一年級新生，去年為43名；是哈佛法學院1960年代以來非裔新生人數最少的一次。西班牙裔學生人數則從去年63人驟減至今年39人。白人入學人數從去年280人增至325人。

哈佛法學院9月透露，與2023年相比，少數族裔新生入學比率下降8個百分點。哈佛大學一年級非裔新生數量從上屆的18%降至14%。

哈佛法學院發言人尼爾(Jeff Neal）表示，很難從單一學年招生數據得出有意義結論，但最高法院的裁決，確實影響了法學院「吸引和錄取多元化學生的能力」。

最高法院去年6月裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學出於種族考量的「平權措施」招生做法，違反憲法第十四修正案平等保護條款。部分高等教育機構因此廢除該政策；哈佛法學院改變招生流程，要求申請入學者提交「目的陳述」和「觀點陳述」，分享自身的「經驗、背景和/或興趣」如何使自己更好。

在最高法院判定「平權措施」違憲以前，哈佛和北卡大學根據模糊的性格指標對申請入學者評分。校方聲稱，性格分數對確保班級真正多元化至關重要；但訴訟原告「學生公平入學」(Students for Fair Admissions)組織指出，亞裔申請者在主觀指標上獲得的分數過低。

最新公布的哈佛法學院入學人數，與「學生公平入學」組織向最高法院提出的證據一致：主觀錄取標準，讓在標準化考試如SAT考試中表現格外出色的亞裔學生，處於不利地位；此類考試平均得分較低的非裔和西班牙裔學生，錄取機會卻增加。