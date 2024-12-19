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「我們會找到你」準邊境沙皇：無證客最終都會被遣返

編譯盧炯燊／綜合報導
總統當選人川普提名的「邊境沙皇」霍曼稱，任何無證客最終都會被遣返，而刑事犯罪者將是優先遣返的目標。圖為霍曼11月26日在德州邊境會見執法的州警。(美聯社)
總統當選人川普提名的「邊境沙皇」霍曼稱，任何無證客最終都會被遣返，而刑事犯罪者將是優先遣返的目標。圖為霍曼11月26日在德州邊境會見執法的州警。(美聯社)

即將上任的川普政府「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)再次警告，任何非法入境者最終都會被驅逐，刑事罪犯是大規模驅逐的首要目標；他並說國土安全部最終都會把一般的無證客找出來。

曾經擔任移民和海關執法局 (ICE)代理局長的霍曼表示，非法移民自行離開當然會較好，否則就會成為驅逐的目標，即使他們並不是首要目標，但「如果你非法居留在這個國家，你就要小心，因為你不應該在這裡，我們最終會找到你的」。

刑事罪犯是遣返首要目標

這個做法徹底改變拜登政府的政策，目前重罪犯列為優先遣返的對象，通常無證移民被驅逐的原因並非僅僅因為非法居留。

另一方面，霍曼也要求庇護無證移民的司法管轄區與聯邦政府合作，警告那些有意試圖積極干涉的人，將會發現自己要面臨起訴，川普提名的司法部長邦迪(Pam Bondi)傾向對這些案件提出檢控。

霍曼重申，川普政府將會進一步大減無證移民達到全新的低紀錄，又說那些已經入境了的人將獲得正當程序並確定到移民法庭的日期。但他建議這些人最好自行離開，否則被捕遣返之後，欲再來美國時就會面對極大障礙，對他們及其家人來說是更大的困難。

根據路透報導，截至2022年初，全美約有1100萬非法移民或持有臨時身分的移民，估計到目前已增至1300萬至1400萬人。許多人居住在民主黨主政的「庇護州」，這些州一直都不願與聯邦移民執法部門合作。

民主黨主政的加州是非法移民最多的州，2022年時人數達到220萬人。它與紐約州、新澤西和伊利諾等民主黨11個庇護州，都拒與ICE合作。

據移民法律資源中心估計，在2022年時，約有44%的無證移民居住在庇護州，這個數字還不包括新墨西哥州等無全州法律的庇護城市及庇護郡之內的人。

按照霍曼的說法﹐估計川普新政府將首先驅逐非法入境時被拘留的人，同時在非庇護州內展開行動，最終是指向庇護州，甚至不惜由司法部長提出起訴。

非法移民 庇護 川普

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