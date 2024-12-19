ICE已短缺2.3億 川普大規模遣返預算哪來？

川普大規模遣返的預算從何而來仍是未知數。圖為執法人員在美墨邊境指引申請庇護的無證移民前往拘留中心。(美聯社)

候任的川普政府已制定計畫，將運用聯邦移民 及海關執法局(ICE )的職權大規模遣返無證移民，但可能面臨實務障礙：ICE目前已短缺2億3000萬元，川普大規模遣返的預算從何而來仍是未知數。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，知情官員透露表示，即便國會本周提出持續決議開支法案，ICE仍面臨資金缺口，因為ICE目前的拘留和驅逐移民業務已超過國會編列的87億元年度經費。

國會本周的兩黨協議將延長目前包括ICE資金在內的經費至3月14日，但共和黨 人18日晚已拒絕這一協議。

官員表示：「我們資金有點緊。」

ICE官員將經費不足歸咎於業務量暴增，需要驅逐更多不符合庇護資格的移民；拜登政府6月改變庇護政策以來，此數字有所增加。

ICE經費短缺可能代表川普將不得不延後他揚言在就職當天加強ICE並擴大驅逐無證移民的計畫。

支持移民的研究和倡導組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)估計，川普的大規模驅逐計畫將耗資逾880億元。

川普本人稍早接受NBC節目「會見新聞界」(Meet the Press)主持人韋爾克(Kristen Welker)訪問時表示，大規模驅逐計畫「沒有標價」。

若白宮未提出緊急補充請求，國會短期內只有兩種途徑撥款給ICE。

共和黨明年1月控制白宮和參院，並以微弱多數控制眾院時，明年的開支將展開談判。

共和黨議員可撥款給ICE，作為下一個政府開支計畫的一環，但這需要與民主黨議員妥協，而民主黨議員幾乎肯定需要提供投票繞過常規命令的任何法案。

共和黨議員還在探討使用預算協調(reconciliation)來增加ICE資金的辦法，這是一種不穩定的程序工具，可讓多數人繞過60票的強制門檻，通過與資金相關的立法；不過，這項努力已遭共和黨部分議員抵制，他們希望節省自己的政治資本(political capital)，用以延長川普2017年制定、即將到期的減稅政策。

這兩項策略都需要一些時間，才能在兩院過關，尤其眾院議長強生(Mike Johnson)明年將面臨差距更小的共和黨多數情況。