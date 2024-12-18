無證客憂遭遣返 倡議團體：遇盤查 別忘用「緘默權」自保

在美國育有兒女的無證移民，擔心總統當選人川普上台後遭遣返，紛紛做出最壞打算，包括教孩子開車、囑咐孩子如何投靠親戚等。圖為進入德州的無證移民。(美聯社)

紐約時報17日報導，在美國已經生活多年、育有美國公民兒女的無證移民 ，擔心總統當選人川普上台後遭到遣返 ，紛紛做出最壞打算，包括教孩子開車、囑咐孩子如何投靠親戚等。倡議團體在德州邊境 小鎮舉辦座談會，傳授無證客遇到盤查時如何自保，提醒不要忘記行使緘默權(right to remain silent)。

社區倡議團體「全民團結」(La Unión del Pueblo Entero，LUPE)日前在靠近美墨邊境的德州小鎮聖胡安(San Juan)舉辦座談會，義工向擔心骨肉分離的無證移民講解遇到盤查時如何自保。負責與移民農工聯繫的倡議人士伊莉莎白‧羅德里格茲(Elizabeth Rodriguez)說，當地社區許多兒童害怕某天放學回家，將發現家裡都沒人，因為父母已經被遣返。

在座談會上，義工透過行動劇模擬無證客交通違規遇到警察盤查時可能發生的真實情境，向無證移民說明如何維護個人權益。

社區活動部主任賈西亞(Joaquín García)在行動劇裡扮演警察，提醒台下觀眾如果沒有合法居留身分，明年1月20日川普總統就職之後，必須特別謹慎，包括盡一切所能避免遇到地方警察、州警以及邊境巡邏隊(Border Patrol)。

在一場短劇裡，賈西亞扮演的警察透過問話，讓遭到攔下盤查的婦人親口說出沒有身分證件也沒有汽車行照，警察得知婦人是無證移民之後，下一步行動就是打電話給邊境巡邏隊尋求支援。賈西亞指出，這種情境底下，幾乎確定必定被遣返。

賈西亞說，無證移民不要忘記行使緘默權的重要，還有有權打電話給移民律師、有權要求由移民法官審理聽證。

他也表示，千萬不要自願簽下遣返同意書，即使受到壓力也一樣。

賈西亞表示，身為父母的無證移民必須為可能遭到關押未雨綢繆，為孩子監護權備妥授權書(power of attorney)，讓擁有合法身分的親友取得孩子監護權，以免兒女被送交寄養家庭(foster care)。

賈西亞說，要準備好因應計畫，做好準備，因為川普新政府也有計畫，「他們的計畫就是要把你們趕出美國」。