科技業想雇更多技術移民 盼馬斯克說服川普多發簽證
矽谷高科技業寄望於特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭能出力，讓即將上台的川普政府提供更多簽證，供他們雇用外國擁有特殊技術的人才；科技界主張，聘請更多技術人才來美，可增強美國的經濟競爭力；川普雖在競選時表示，願給在美國受大學教育有成的外國人簽證，但他的政權交接團隊目前對簽證、綠卡等事宜並無回應。
紐約時報17日報導，雲端軟體公司Box的執行長李維(Aaron Levie)指出，他盼望美國接受外國高等教育人士來美的程度，比過去15年更加心急火燎，他想聘請那些有專才的人擔任軟體工程師。
李維最近在X平台貼文表示，美國的移民政策「無法呼應」業界對高科技人才的需求，而馬斯克以他在川普核心圈的地位，應該有能力矯正這些問題。
馬斯克在李維的貼文下回應說，「我同意」。該貼文很快就引來其他高科技工人、執行長的跟貼，談論他們為自己及員工找簽證的故事。
李維受訪時表示，歡迎更多高技術移民來美，是執政者最該重視的事項之一，要辦到才能確保美國仍保持領先。
科技界認為增強經濟競爭力的論述，可以說服川普調整移民政策，供更多高技術人才來美；只是業界樂觀的心情，與過往經驗相牴觸。川普第一次當總統任內，並未擴大以技術為本的移民體制，不僅如此，他手下的移民官員還縮減給高教育人才的簽證項目，管得更嚴。
目前雖說矽谷乃至美國企業界，一些人殷盼川普這次上台有所不同，但華府政策研究員、律師乃至簽證持有人，自身都不那麼確定。
「美國移民律師協會」(American Immigration Lawyers Association)政府關係資深理事達拉勒-戴尼(Shev Dalal-Dheini)表示，自己認為確實有可能有些變更，增加技術移民，但她也認為，川普政府裡限制移民人士的力量很大，有硬仗要打。
李維等人樂觀指出，一些科技巨頭已打入川普新的核心圈，而那些巨頭自己的公司都要增加高科技移民，這個因素很清晰，川普2.0時代，增加高科技移民簽證在施政方面，應該是更優先前提。
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