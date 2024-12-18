科技業想雇更多技術移民 盼馬斯克說服川普多發簽證

多年來一直遊說政府增加高科技移民名額的矽谷大廠期望特斯拉執行長馬斯克(左)說服候任總統川普(右)多吸納外國人才，助矽谷一臂之力。圖為兩人於11月19日在德州觀看SpaceX星艦火箭發射。(美聯社)

矽谷高科技業寄望於特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭能出力，讓即將上台的川普 政府提供更多簽證 ，供他們雇用外國擁有特殊技術的人才；科技界主張，聘請更多技術人才來美，可增強美國的經濟競爭力；川普雖在競選時表示，願給在美國受大學教育有成的外國人簽證，但他的政權交接團隊目前對簽證、綠卡等事宜並無回應。

紐約時報17日報導，雲端軟體公司Box的執行長李維(Aaron Levie)指出，他盼望美國接受外國高等教育人士來美的程度，比過去15年更加心急火燎，他想聘請那些有專才的人擔任軟體工程師。

李維最近在X平台貼文表示，美國的移民 政策「無法呼應」業界對高科技人才的需求，而馬斯克以他在川普核心圈的地位，應該有能力矯正這些問題。

馬斯克在李維的貼文下回應說，「我同意」。該貼文很快就引來其他高科技工人、執行長的跟貼，談論他們為自己及員工找簽證的故事。

李維受訪時表示，歡迎更多高技術移民來美，是執政者最該重視的事項之一，要辦到才能確保美國仍保持領先。

科技界認為增強經濟競爭力的論述，可以說服川普調整移民政策，供更多高技術人才來美；只是業界樂觀的心情，與過往經驗相牴觸。川普第一次當總統任內，並未擴大以技術為本的移民體制，不僅如此，他手下的移民官員還縮減給高教育人才的簽證項目，管得更嚴。

目前雖說矽谷乃至美國企業界，一些人殷盼川普這次上台有所不同，但華府政策研究員、律師乃至簽證持有人，自身都不那麼確定。

「美國移民律師協會」(American Immigration Lawyers Association)政府關係資深理事達拉勒-戴尼(Shev Dalal-Dheini)表示，自己認為確實有可能有些變更，增加技術移民，但她也認為，川普政府裡限制移民人士的力量很大，有硬仗要打。

李維等人樂觀指出，一些科技巨頭已打入川普新的核心圈，而那些巨頭自己的公司都要增加高科技移民，這個因素很清晰，川普2.0時代，增加高科技移民簽證在施政方面，應該是更優先前提。