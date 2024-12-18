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「前例遵從」H-1B續簽簡化 雇主、申請者更有彈性

記者顏伶如／綜合報導
非營利組織與政府研究機構申請不受名額限制的H-1B簽證時，將有更多彈性空間。(USCIS臉書)
非營利組織與政府研究機構申請不受名額限制的H-1B簽證時，將有更多彈性空間。(USCIS臉書)

根據美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)17日公布的H-1B簽證全面改革計畫，外籍人士若為同一份工作申請H-1B續簽，簽證官將可根據「前例遵從」(prior deference)規定予以批准，續簽過程得以簡化。修改後的「專業職業」(specialty occupation)定義則更清楚，學位領域必須跟工作任務有直接相關。持F-1簽證國際學生轉換到H-1B簽證的申請期間，學生簽證效期將獲得自動延長。

這一改革計畫，重新定義了符合資格的標準，同時給雇主和外籍人士申請者提供了新的靈活性。新規重點在於：

1．續簽「前例遵從」(prior deference)規定：使審批過程更簡化，這一規定在川普第一任期被廢除後，曾造成簽證作業的大延宕。

2．重新定義「專業職業」(specialty occupation)：要求學位領域必須跟工作任務有直接相關。

3．非營利組織與政府研究機構的彈性：非營利組織與政府研究機構申請不受名額限制的H-1B簽證時，將有更多彈性空間。

4．F-1學生簽證延長：持F-1簽證國際學生轉換到H-1B簽證的申請期間，學生簽證效期將獲得自動延長。

5．創業者的申請資格：規定明確了擁有控股權的公司創辦人只要滿足特定條件即可有資格獲得H-1B身分。

此外，先前申請簽證獲准、不曾遭退件、身分與護照均符合國土安全部特定要求的申請人，可以根據免面試計畫(Interview Waiver Program)申請H-1B簽證。

H-1B工作簽證每年開放抽籤的機制，新版規定也做出修正。新規針對重覆登記的狀況做出改革，提升抽籤的公平性。H1-B簽證年度名額依然維持8萬5000個，其中2萬個名額保留給高學歷申請人，名額遠低於申請人數的「僧多粥少」情況下，維護抽籤制度公正公平變得更加重要。在2024年裡，超過40萬人爭取8萬5000個H-1B工作簽證名額。

修改後的新規賦予國籍暨移民局更多權限，得以前往工作地點進行突擊檢查。雇主若被發現沒有遵守規定，工作簽證可能申請遭拒，已申請通過的工作簽證可能遭撤銷，企業則面臨處罰。

新聞周刊(Newsweek)分析，拜登總統在執政尾聲改革實施逾30年的H-1B簽證辦法，對於仰賴H-1B簽證的企業以及希望完成學業之後留在美國的國際學生來說，都可能留下深遠影響。

H-1B簽證紙版申請費為780元，網路申請費730元。小型企業或非營利機構申請費460元。

H-1B改革將使申請過程更簡化，同時給雇主和外籍人士申請者提供了新的靈活性。圖為...
H-1B改革將使申請過程更簡化，同時給雇主和外籍人士申請者提供了新的靈活性。圖為求職者在紐約市皇后區一場就業博覽會找工作。(本報檔案照)

工作簽證 H-1B 學生簽證

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