提振觀光 中國過境免簽延長為10天

為提振觀光旅遊，中國將過境免簽外國人在中國境內停留時間延長為十天。圖為兩名來自英國的遊客在北京天壇公園合影留念。(新華社)

為提振觀光 旅遊業，中國國家移民管理局17日公告，即日起，將過境免簽的美國、加拿大 等外國人在中國境內停留時間，由原本的72小時和144小時，均延長為240小時(10天)，同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。

公告指出，符合條件的美國、加拿大、俄羅斯 、巴西、英國等54國人員，從中國過境前往第三國(地區)，可從中國24個省(區、市)60個對外開放口岸中任一口岸免簽進入中國，並在規定區域停留活動不超過240小時。

新增口岸包括：山西太原武宿國際機場口岸、江蘇無錫蘇南碩放、揚州泰州國際機場口岸、浙江溫州龍灣、金華義烏國際機場口岸、安徽合肥新橋、黃山屯溪國際機場口岸、福建福州長樂、泉州晉江、南平武夷山國際機場口岸、江西南昌國際機場口岸等21個口岸。由原有的39個增加至60個。

全面放寬優化後的240小時過境免簽政策進一步擴大了停留活動區域。政策適用省分增加山西、安徽、江西、海南、貴州五省，由原本的19省增加至24省。而在安徽、海南、貴州三省停留活動區域為全省。此外，福建、湖北、陝西三省停留活動區域也擴大至全省。

與72和144小時過境免簽政策相比，此次政策調整最大特點是允許跨區域通行，即過境免簽的外國人可在24個省(區、市)允許停留活動區域內跨省域旅行。

最新統計顯示，今年1月至11月，中國各口岸入境外國人2921萬8000人次，年增86.2%；其中透過免簽入境1744萬6000人次，年增123.3%。