我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

提振觀光 中國過境免簽延長為10天

記者黃雅慧／綜合報導
為提振觀光旅遊，中國將過境免簽外國人在中國境內停留時間延長為十天。圖為兩名來自英國的遊客在北京天壇公園合影留念。(新華社)
為提振觀光旅遊，中國將過境免簽外國人在中國境內停留時間延長為十天。圖為兩名來自英國的遊客在北京天壇公園合影留念。(新華社)

為提振觀光旅遊業，中國國家移民管理局17日公告，即日起，將過境免簽的美國、加拿大等外國人在中國境內停留時間，由原本的72小時和144小時，均延長為240小時(10天)，同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。

公告指出，符合條件的美國、加拿大、俄羅斯、巴西、英國等54國人員，從中國過境前往第三國(地區)，可從中國24個省(區、市)60個對外開放口岸中任一口岸免簽進入中國，並在規定區域停留活動不超過240小時。

新增口岸包括：山西太原武宿國際機場口岸、江蘇無錫蘇南碩放、揚州泰州國際機場口岸、浙江溫州龍灣、金華義烏國際機場口岸、安徽合肥新橋、黃山屯溪國際機場口岸、福建福州長樂、泉州晉江、南平武夷山國際機場口岸、江西南昌國際機場口岸等21個口岸。由原有的39個增加至60個。

全面放寬優化後的240小時過境免簽政策進一步擴大了停留活動區域。政策適用省分增加山西、安徽、江西、海南、貴州五省，由原本的19省增加至24省。而在安徽、海南、貴州三省停留活動區域為全省。此外，福建、湖北、陝西三省停留活動區域也擴大至全省。

與72和144小時過境免簽政策相比，此次政策調整最大特點是允許跨區域通行，即過境免簽的外國人可在24個省(區、市)允許停留活動區域內跨省域旅行。

最新統計顯示，今年1月至11月，中國各口岸入境外國人2921萬8000人次，年增86.2%；其中透過免簽入境1744萬6000人次，年增123.3%。

加拿大 觀光 俄羅斯

上一則

無證客憂遭遣返 倡議團體：遇盤查 別忘用「緘默權」自保

下一則

科技業想雇更多技術移民 盼馬斯克說服川普多發簽證

延伸閱讀

習近平號召「刀刃向內」 山西政協主席被查 已9正部級落馬

習近平號召「刀刃向內」 山西政協主席被查 已9正部級落馬
舊金山國際機場 迎聖誕節旅遊高峰 預計客流量創新高

舊金山國際機場 迎聖誕節旅遊高峰 預計客流量創新高
屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴

屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴
舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

熱門新聞

涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
媒體報導，總統統當選人川普已邀請中國國家主席習近平參加明年1月在華府舉行的總統就任大典。圖為習近平2017年11月在北京歡迎到訪的川普總統。(美聯社)

關係破冰？ 川普邀習近平出席就職典禮

2024-12-11 21:49
涉案槍手孟喬內(右)10日在賓州布萊爾郡法庭過堂，法官下令還押，被法警送回。(路透)

涉殺聯合健保CEO兇嫌 左撇子被母逼用右手 脊傷無法性愛

2024-12-11 01:20
加拿大總理杜魯多(右)與美國總統當選人川普(左)就關稅問題槓上，以致川普戲稱杜魯多是「大加拿大州州長」。(美聯社)

杜魯多要美國人清醒「高關稅代價」川普回嗆「大加拿大州長」

2024-12-11 04:56
總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
總統當選人川普點名前福斯新聞節目主持人季伏爾擔任美國駐希臘大使。（美聯社）

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

2024-12-11 01:15

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世