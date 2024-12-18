H-1B簽證申請新規公布 明年1月17日改用新版表格

新版H-1B工作簽證規定在「聯邦公報」(Federal Register)公告後30天生效。2025年1月17日起，所有H1-B簽證申請人都將改用新版Form I-129表格。(取自美國公民暨移民服務局臉書)

國土安全部17日針對H-1B工作簽證 申請資格公布修改後新規，「專業職業」(specialty occupation)職務獲得更清楚定義，非營利組織、政府研究機構的申請資格也有清楚規範。H-1B計畫是美國吸引國際人才的重要管道，但長年遭受批評程序過於複雜，而且漏洞百出容易遭到濫用。

新版規定在「聯邦公報」(Federal Register)公告後30天生效。2025年1月17日起，所有H-1B簽證申請人都將改用新版Form I-129表格。

美國公民暨移民 服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)局長賈杜(Ur Jaddou)表示，國會在1990年通過H-1B工簽證計畫，「毫無疑問的，計畫需要更新，以滿足我們國家逐漸壯大的經濟」。

賈杜指出，修改後的新版規定將確保美國雇主能聘用具備高技能的勞工，讓企業得以成長、創新，同一時間又能維護簽證計畫的公平公正。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)說，新版規定讓雇主聘用全球人才時能有更多彈性空間，提高美國經濟競爭力，讓具備高技能的國際勞工能夠持續為促進美國尖端創新效力。

移民局每年開放8萬5000個H-1B簽證名額，其中2萬個名額保留給高學歷申請人，許多非營利機構則不受名額限制。根據新版規定，非營利機構與政府研究單位的學術研究可以界定為「基本活動」(fundamental activity)，不像先前把學術視為只是「主要從事」(primarily engaged)或「主要任務」(primary mission)，導致是否獲得名額限制豁免產生混淆。

持有F-1學生簽證的外國學生申請H-1B簽證期間，畢業後工作許可效期將可以延長一年，避免兩種簽證轉換期間產生空窗期的合法身份落差。

先前已經持有H-1B簽證的申請人，在相同機構任職時申請流程將得以簡化，降低多餘的審查與耽擱，讓美國雇主能夠更快聘用外籍員工，滿足企業成長需求，在全球市場保持競爭力。

根據新版規定，持有控股權益的公司負責人若符合特定條件，也可以申請H-1B簽證。