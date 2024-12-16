天災變頻繁 建商持續開發多災地區…住宅險只漲不跌

近年重大天災頻頻，保險損失每年增長，增速比經濟成長還快。房屋保費也隨之上漲，住戶負擔不起。圖為2023年德州風災過後的受損民宅。 (美聯社)

保險 公司和分析師表示數千萬民眾的住宅險將面臨重大變化，不僅費率只漲不跌，許多地區不續保、理賠範圍減少、承保條件昂貴變貴的風險恐怕更大。這背後的原因一是氣候變遷 ，天災愈發頻繁；二是建商持續在災害多發地區建設。

華爾街日報報導，再保險集團瑞士再保險公司(Swiss Re)數據顯示，十多年來全美風暴天災造成的保險損失每年增長8%，增速比經濟成長還快。其中氣候變遷約占保險損失增幅的八分之一，通膨占年度成長的三分之一以上，大部分都來自天災易發地區。

冰雹尤其是導致保險公司利潤缺口的主因。瑞士再保險本月報告稱，雷暴保險理賠中有50%至80%是冰雹造成；預計今年全球雷暴損失將達到510億元，占所有自然災害損失的三分之一以上。

德州北部的科林郡(Collin County)便是個最佳範例，保險公司避之唯恐不及、建商卻紛紛投入建設。全國發展最快城市前10名中有4個城市都在科林郡，建商急於分一杯羹；但該郡也是天氣最惡劣之處，今年就遭受了12場冰雹襲擊，損失估計達4億元。

最終結果是自然災害造成的損失創下新紀錄，損害了保險公司的利潤，只得不斷調漲住宅險費率。一生住在科林郡、在當地開設保險公司的彭羅德(Julie Penrod)表示她自己的保費 兩年內翻了一倍，補充說許多保險公司現在的投保條件都要求客戶的房屋保單要綁汽車保單。

分析師表示為了應對這些變化，保險公司正在針對常發雷暴的德州、科羅拉多州，以及中西部各州如伊利諾州、愛阿華州、密西根州、明尼蘇達州、威斯康辛州。就算已調漲費率，風暴多發地區的屋主也會發現承保範圍東縮西減。廣泛的變化包括將屋頂理賠限制為舊屋頂的價值，而非更換後的新屋頂價值，還會根據屋頂年齡縮減賠款；保險公司也利用衛星圖像來挑選承保的屋頂和房屋。

BMO資本市場分析師札蘭斯基(Michael Zaremski)預測明年全國保費將持續上漲，漲幅度可能仍達雙位數。