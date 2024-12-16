憂關稅生效後漲價 民眾搶購電腦零件、咖啡及橄欖油

川普新關稅政策將會引發物價上漲，美國傳出不少人採買囤購與電子相關的產品，多數為中國製造。圖為民眾利用年終折扣優惠時，先購買大型平板彩電、電腦用品，或大件民生電器用品。(美聯社)

川普 即將重回白宮，新的貿易政策看來與外國的關稅 戰爭在所難免，不少民眾開始囤積商品，生怕因關稅而漲價；經濟學者警告這樣恐致通膨升高；企業行號為因應關稅，也提前進口貨物，另敦促消費者搶在漲價之前，現在快買。

華爾街日報(WSJ)15日報導，對關稅有意識的消費者開始搶購電腦零件、吸塵器、咖啡和橄欖油，另升級老車與家電用品，避開接下來可能漲價。

密西根大學每月對消費者情緒進行調查，其中四分之一受訪表示，他們認為明年物價會走高，其比例要比上個月要多出10%，同時創歷史新高。

CreditCards.com調查2000名受訪者，其中三分之一表示，現在買更多，是因為害怕關稅。

一些經濟學者警告說，人們彷彿通膨正發生般花錢，可能已經把通膨推得更高。勞工部表示，11月商品及勞務消費者物價指數同比去年升2.7%，環比10月也略微升高。11月漲價的勢頭，部分在採買耐久財大增，一些購物者表示，這跟川普威脅要向加拿大、墨西哥 與中國進口的商品加徵關稅有關。

約翰霍普金斯大學「金融經濟學中心」(Center for Financial Economics)主任巴貝拉(Robert Barbera)表示，人們可以自行判斷，本來以為未來12個月要買電視的，可能改為接下來12周就買比較好。

總統競選過程中，川普提議要向一切進口商品開徵10%到20%的關稅，中國貨則要徵60%，藉此刺激國內製造業、減少貿易赤字。當選之後，他說要向加拿大、墨西哥進口商品徵收25%關稅，另說「金磚」( Brics)國家如巴西俄國印度中國南非伊朗埃及衣索比亞及阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)的進口商品，關稅要來到100%。

許多經濟學者認為即便關稅能提振美國製造業，也可能導致物價上漲，而一些消費者搶在漲價前，現在就買。

麻州66歲居民莎瑞克(Gerard Szarek)表示，他認為川普說話算話，於是他開始在面積800平方呎的地下室盡可能囤積咖啡、瓶裝橄欖油、大包裝衛生紙，以備川普就職。他也害怕川普遞解無證客出境計畫會提高人工成本，導致國內商品漲價。