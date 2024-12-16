川普關稅威脅逼近 企業說服不了他改變 消費者忙囤貨

離川普上任還有一個多月，企業界正全力遊說，希望他軟化或不要增加關稅，但迄今為止，川普仍然不為所動。圖為川普在第一個任期出示與美國沒有關稅互惠的清單。(路透)

現在距離總統當選人川普 上任還有一個多月，美國企業界除了示好，也已展開遊說，希望說服川普軟化或調整提高關稅 的計畫，但川普卻都不為所動，令企業主管對如何影響川普的下一步動作備感挫折。面對政府可能對進口產品加徵關稅，美國消費者則趕著囤貨。

各國關心到底加稅多少

華爾街日報報導，美國與各國企業都在評估川普會落實提高關稅的承諾到何種程度。川普11月底表示，上任第一天就將宣布對進口自加拿大和墨西哥 的產品課徵25%關稅，並將對中國產品加徵10%關稅；幾天後又警告金磚國家，若這些國家想要以其他貨幣替代美元，除了將對各國輸美產品課徵20%關稅之外，還將另行加徵100%關稅。

不過，川普一向自行其是，幕僚團隊少有機會塑造川普的思維。川普會晤國務卿提名人魯比歐及財政部長提名人貝森特等人討論關稅問題，但這些幕僚在川普先前公開宣布關稅計畫前，都未收到太多預警，例如魯比歐事先知悉川普對金磚國家的警告，卻不知道川普要對中、加、墨發出威脅。

華府遊說人士警告客戶表示，最好認真看待川普的關稅發言，且幕僚們沒什麼機會說服川普不動用關稅。

離川普上任還有一個多月，企業界正全力遊說，希望他軟化或不要增加關稅，但迄今為止，川普仍然不為所動。圖為德州一家鋼鐵公司堆放的捲筒鋼材。(美聯社)

加稅只是川普談判籌碼？

一些企業界與共和黨人士依然期待川普可能不會把關稅承諾轉化為實際政策，認為關稅威脅將是迫使外國讓步的談判籌碼。川普的盟友、參議員柯頓最近表示，川普可能願意與加拿大及墨西哥談判，最終可能收回關稅威脅，但他將對中國採取較強硬的路線，因為中國對美國構成經濟與國安威脅。

企業界私底下也已雇用人脈關係良好的遊說公司，以確定國會及川普聽到業界的想法。此外，最容易受到川普政策威脅的科技公司，已相繼捐款給川普的就職基金，包括亞馬遜、臉書母公司Meta以及OpenAI執行長奧特曼。

民眾預期明年物價新高

美國消費者也已自行為關稅與通膨可能提高而預作準備。密西根大學每月消費者調查顯示，11月有25%受訪者認為現在是「大採買」的好時機，因為預期明年價格將上漲，比率高於10月的10%，且創新高。

CreditCards.com訪調的2000人中，三分之一受訪者表示，因為擔心未來關稅會提高，已增加購買產品。