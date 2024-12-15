支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默日前宣布，本周將審理旨在增加部分退休者社安金福利 的社會安全公平法案(Social Security Fairness Act)，並計畫就法案投票，讓一些參議員感到驚奇。舒默12日表示，此舉是給參議員機會，「為我國教師、護士、郵政員工、警員、消防員，做正確的事」。這個法案正得到更多參議員支持。

舒默等法案支持者表示，法案的宗旨在為公家部門員工爭福利，因為「消滅橫財條款」(Windfall Elimination Provision)、「政府退休金 補償」(Government Pension Offset)兩稅法規定被廢除，而退休福利不公平地被削減。

但專家表示，兩規定被廢除，目的是想阻止一些受益人雙重獲益，既領取退休金，而社安給付比他們工作所得相對來得高。

法案11月在眾院通過時，獲兩黨大力支持；送出眾院後本以為同月在參院也能取得一樣的支持。只是一些共和黨人表示關切，認為本法案可能讓社安制度提前破產。

共和黨籍參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)表示，該法案若通過，會讓社安基金提前六至八個月耗盡，這種事很嚴重，不得不列入考量。他表示自己這麼說，並不意味自己支持或反對法案，只是想提醒參院同仁，如果法案通過，那麼參院勢必要提前一年處理社會安全制度問題。

另一位共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)表示，他會審酌法案，但假如舒默想設法讓法案更燒錢，那他不會支持。

另在同時，社會安全局(Social Security Administration)再次表示，按1983年修改的法律，1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。

國會山莊報(The Hill)14日報導，勞工要想有資格取得100%的社安福利，要看他們的一生收入；社安局表示，多年來完全退休年齡原規定為65歲，可取得全額社安金；國會在1983年修法，逐步延後全領社安金的年齡至67歲，以符合平均壽命預期逐年上升；近些年領取全額社安金的年齡穩定上升，幅度為年長一歲延後兩個月；例如1958年出生者，全額領取社安金的年齡是66歲又8個月，1959年出生的人，全額領取社安金的年齡為66歲又10個月。至於1960年及以後出生者，根據1983年的法律，全額領取社安金的年齡須67歲。

社安金規定在2025年有些變動，例如生活成本調升幅度由3.4%下降到2.5%，應繳稅最高金額上限由16萬8000元上升到17萬6100元；另全國社安局辦公室要預約才能服務。