美中科技合作協定 加「護欄」續簽 延長5年

美、中13日商定修改兩國政府的《科技合作協定》(STA)，並將該協定效期延長五年。這在兩國科技競爭越來越白熱化的大背景下意義重大。(路透)

拜登 政府卸任在即，美、中兩國為已執行45年的科技合作協定(STA)再延五年有效期；美國國務院 13日指出，這次的協定收緊與中國的合作範圍，不涉及兩國競爭的關鍵新興科技，附帶強大的「國安護欄」；但共和黨 批評說，這應該留給川普新政府來決定。

附帶「國安護欄」排除關鍵新興科技

美、中在1979年建交後簽署科技合作協定，建立雙方在太空、能源與環境等領域的合作，每五年續簽一次，迄今已45年；路透報導，這項協議為機構交流建立基礎，使美國能獲得中方在監測地震、天氣和流行病領域的有用數據。

最新協定於8月27日到期，隨著雙邊的科技競爭態勢激烈，雙方歷經數月談判，如何續約始終存在爭議。美方官員說，兩國代表在北京簽署，生效日追溯至2024年8月27日。

美國國務院聲明表示，美中13日簽署修訂後的協定，維持了智慧財產權的保護，並建立新的護欄，以保護其研究人員的安全，並透過強化的透明度與資料互惠，來促進美國利益。

中國外交部發言人則表示，中美兩國的科技交流合作「本質上是互利共贏的」。

拜登政府趕在總統當選人川普下月就職前數周與中國簽署上述新協議，引起關注。國務院指出，大幅限縮了先前協議所框定的領域，僅限基礎研究，「本協議不促進關鍵和新興科技的發展」。

路透引述一名國務院資深官員的說法稱，在美、中談判過程中，始終牢記以美國安全利益為首要考量；若沒能延長這項協定，可能給科學合作領域形成寒蟬效應，這點對美國同樣不利。

共和黨抨擊 稱應讓川普新政府決定

聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾(John Moolenaar)抨擊拜登政府，他致函國務卿布林肯(Antony Blinken)，要求立即暫停相關行動。

莫萊納爾表示，這是剝奪新政府上台後為美國人民談判出更好協定或退出協定的機會。

近年來，美中之間的科技合作面臨批評，並引發國安疑慮。部分批評者認為，科技合作恐怕會幫助北京強化軍力。

路透報導，美國與中共戰略競爭特別委員會的共和黨議員認為，中方急切希望續簽，正是因為他們想要利用這項協定來強化其軍事發展。

《科技合作協定》自簽約以來，約每五年續約一次。 2023年8月則延後六個月，至2024年2月再延六個月，讓協定在美方協商修訂版本期間仍維持效力。在協定效期兩度暫時延長之際，部分國會議員對這份協定進行了嚴格審視。

據報導，修訂後的《科技合作協定》則專注於天氣、海洋學和地質學等領域的基礎研究。根據美國國務院的說法，該協議支持美國科學機構進行與海嘯警報、流感數據、空氣品質監測、農業及害蟲管理相關的研究。

若有任何一方未遵守協定條款，將啟動爭端解決機制。此外，該協定還設有終止條款，若出現「惡意行為」，可取消合作項目。