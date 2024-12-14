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美國成年人肥胖率10年來首下降 學者疑暫時現象

編譯俞仲慈／綜合報導
最新調查數據顯示，美國成年人肥胖率十年來首次出現止升回跌。(美聯社)
最新調查數據顯示，美國成年人肥胖率十年來首次出現止升回跌。(美聯社)

隨著減肥藥日益普及，最新調查數據顯示，美國成年人肥胖率十年來首次出現止升回跌的好消息。

研究：南部最顯著 尤其66-75歲

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據「美國醫學會健康論壇」(JAMA Health Forum)雜誌13日刊登的報告，研究團隊收集2013年至2023年全國不同區域、年齡、性別、種族與族群、超過1670萬位成年人的「身體質量指數」(Body Mass Index，BMI)，針對其中肥胖症患者進行調查，發現美國成人肥胖率從2022年46%下降到2023年45.6%，而且南方肥胖率下降最為顯著，尤其66歲至75歲女性與老人。

非裔肥胖率大幅下降 亞裔卻增加

報告撰稿人之一、波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)流行病專家雷德(Benjamin Rader)指出：「總體而言，美國肥胖率正在下降，尤其是南方，不過其他地區並非如此。」他並補充道：「我們還看到非裔肥胖率大幅下降，但是亞裔肥胖率卻有所增加。」

●理賠分析：南部減肥藥用量也最高

根據研究人員對保險理賠分析發現，南方地區的減肥藥平均用量最高，不過有鑑於南方肥胖族群在疫情期間死亡人數偏高，整體數據可能受到影響。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計發現，2021年至2023年成年人肥胖率比起2017年至2020年確實略有下降，與該研究提出的結果一致。

不過紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)內分泌專家兼臨床助理教授溫特勞布(Michael Weintraub)質疑：「我們可能正瀕臨肥胖率轉變期，能否將2023年肥胖率下降稱為趨勢，我有所保留。」

洛杉磯加州大學(UCLA)內分泌專家兼醫學副教授莫因(Tannaz Moin)也認為：「我們知道減肥藥非常有效，但我們需要數年時間來釐清是否真的形成趨勢，或者只是短暫現象，情況又會回到從前或是變得更糟。」

同時溫特勞布也質疑肥胖率下降，並不代表就是長期趨勢；他說：「我們過去一直被肥胖率波動所戲弄，對於2000年代初期的兒童肥胖率下降，曾經讓CDC很振奮，但隨後數年內，兒童肥胖率卻急劇上揚。」

至於老人BMI數據下降的結果，讓莫因深感錯愕：「老人不一定是服用GLP-1減肥藥最多的群體，許多老人都屬於健保承保年齡。」尤其現階段一般民眾很難透過健保給付取得減肥藥。

亞裔 健保 非裔

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