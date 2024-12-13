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中國駭客「鹽颱風」入侵美國逾百萬手機 多數用戶未獲通知

記者顏伶如／綜合報導
美國數以百萬計用戶的電話紀錄遭到中國駭客組織「鹽颱風」竊取，但絕大多數消費者都未接到通知。(路透)
美國數以百萬計用戶的電話紀錄遭到中國駭客組織「鹽颱風」竊取，但絕大多數消費者都未接到通知。(路透)

國家廣播公司新聞網(NBC News)12日報導，電訊產業消息人士說，電話紀錄遭到中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)竊取的絕大多數美國消費者都未接到通知，受到影響的民眾近期內會不會接到通知，也是未知數。

報導指出，聯邦調查局(FBI)以及AT&T、威瑞森(Verizon)兩大通訊巨擘受到「鹽颱風」駭客事件影響最大，幾個月來已通知某些受害者電話遭到竊聽、簡訊遭到監看。

一名聯邦調查局官員上周對媒體簡報時說，電話紀錄遭入侵的許多受害者是跟美國政治或政府有關、具有高度情報價值的目標；川普競選團隊、賀錦麗競選團隊、聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)10月間均證實獲聯邦調查局告知被「鹽颱風」駭客鎖定。

對於其他更多民眾，尤其在華府地區，駭客竊取的敏感資料則不一樣，屬於名稱為元資料(metadata)的廣泛通話、簡訊數據。電訊公司保存的元資料雖然沒有將電話號碼與客戶做出聯結，但由於情報機關可能已經掌握某些人物的電話號碼，取得元資料之後便可推測電話用戶的出門行蹤、聯絡對象。

非營利數位隱私保護機構「電子資料保密中心」(Electronic Privacy Information Center)執行主任兼主席巴特勒(Alan Butler)說，手機元資料外洩顯然是侵犯隱私。他說，消費者應該感到生氣才是，因為電訊業者保護措施不足，導致打電話給腫瘤醫生或教會的通聯紀錄曝光，就已經構成侵犯隱私，不論實際通話內容是否曝光。

聽取簡報的電訊產業人士說，「鹽颱風」駭客行動取得超過100萬民眾的手機元資料。一名官員上周表示，聯邦調查局並不打算通知受害者。了解AT&T、威瑞森運作的消息人士也說，兩家業者都沒有通知絕大多數遭駭民眾。

AT&T發言人說，公司將持續履行義務，通知受到影響的客戶。不過，消息人士說，AT&T的計畫是只通知極少數受害客戶。

熟悉威瑞森狀況的知情人士也說，威瑞森只聯繫了手機資料遭駭的極少數客戶。

駭客 AT&T 參院

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