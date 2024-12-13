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邀習近平參加就職典禮 川普：我喜歡冒點小風險

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統當選人川普(左四)12日參加紐約證交所開市敲鐘活動時，談及邀及中國國家主席習近平出席他的就職典禮時說，「我們拭目以待，我們喜歡冒點小風險」。(美聯社)
美國總統當選人川普(左四)12日參加紐約證交所開市敲鐘活動時，談及邀及中國國家主席習近平出席他的就職典禮時說，「我們拭目以待，我們喜歡冒點小風險」。(美聯社)

邀請中國國家主席習近平參加明年1月20日舉行的美國總統就職典禮？總統當選人川普12日在紐約表示，他喜歡冒點小風險，白宮指出，美中關係是危險與責任並存；有線新聞網(CNN)引述知情來源報導，預料中方會派出由高層官員組成的代表團，代表習近平出席。

CNN：中方料將派高層官員代表團出席

CNN報導，習近平訪美的門檻很高，通常是為了參加多邊會議或者國是訪問；知情人士透露，若中方組成高層代表團代表習近平出席川普的就職典禮，將被視為遞出橄欖枝，展現對於新政府的支持，同時將習近平的來訪保留到某個以中國為主的場合。

在哥倫比亞廣播公司(CBS)11日報導川普邀請中國國家主席習近平參加其就職典禮後，川普團隊發言人李維特(Karoline Leavitt)12日證實這一消息，並透露受邀的外國元首不只習近平一人。

李維特接受福斯新聞網(Fox News)訪問表示，習近平尚未確認是否參加；「這是川普總統與世界各國領袖展開新對話的例證，不僅是我們的盟友，還有我們的敵人和競爭對手」。

川普12日參加紐約證交所開市敲鐘活動時，在不點名習近平的狀態下說，他一直在思考邀請某些人來參加就職典禮，有些人會說這樣有點冒險吧，「我說，也許吧，我們拭目以待，我們喜歡冒點小風險」。

川普表示，新政府和中國會舉行大量會談，川普提到美國過去和中國關係很好，直到新冠疫情爆發，「我有點切斷了它(對中關係)」，這一步走得太遠。

川普說，他一直與「習主席」討論某些事情，也包含其他國際領袖，他相信在各方面都可以做得很好。

CBS報導川普在11月初當選後不久，就向習近平發出參加就職典禮的邀請，也提到與川普交好的匈牙利總理奧班(Viktor Orban)也在考慮是否出席，美聯社12日報導，奧班目前不打算參加。

另一位備受關注的國際領袖是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，不過克里姆林宮12日稱，並未接到川普就職典禮的邀請函。

中駐美公使稱川普邀請是歡迎訊號

中國外交部12日以「目前沒有可發布的消息」回應此事。另據南華早報報導，中國駐美公使邱文星12日在華府的一場智庫活動雖未證實習近平會不會出席，但是他說，川普此舉是「歡迎訊號」，期望類似的提議可以讓美中關係在川普的第二任有個好的開始。

據報導，邱文星在會中表示，若報導屬實，顯示川普團隊重視兩國元首及工作團隊的關係；他形容這是歡迎訊號，期待與交接團隊(指川普團隊)互動，確保美中關係也有穩定的過度，在明年初有個好的開始。

此外，邱文星提到，希望美國新政府上任之初，能維持現有溝通管道。

若川普上台後廢除了拜登總統與習近平數度元首會晤才建立的一系列溝通管道，邱文星表示，將會損害美國利益。

白宮重申美中關係危險與責任並存

外國元首參加美國總統就職典禮將創下新紀錄。白宮國家安全會議溝通顧問柯比(John Kirby)表示，由川普決定邀請誰參加他的就職典禮；他說，美中關係無疑是美國對全球最重要的雙邊關係，這是危險與責任並存的關係。

針對近期兩岸局勢及美台溝通，柯比表示，台灣領袖們非常理解拜登持續支持台灣自我防衛的基本立場，美國不樂見兩岸緊張透過暴力或武力解決，也會持續致力於台灣關係法所述的義務；近日沒有舉行任何特別的對話，他相信美方的立場不僅台灣理解，中華人民共和國也非常清楚。

邱文星說，中方決心捍衛主權，且台灣地位不容挑戰；一旦觸碰這條紅線，中美關係將嚴重受損。

川普 習近平 白宮

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