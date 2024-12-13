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拜登大規模減刑1500人、特赦39人 創美史單日紀錄

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
明年1月將卸任的拜登總統12日宣布為1500人減刑，創下美國現代史上單日最大規模赦罪，對象是已經出獄且成功融入社區的受刑人，包括貪汙官員、醫療保險詐欺犯。(歐新社)
明年1月將卸任的拜登總統12日宣布為1500人減刑，創下美國現代史上單日最大規模赦罪，對象是已經出獄且成功融入社區的受刑人，包括貪汙官員、醫療保險詐欺犯。(歐新社)

拜登總統12日宣布為1500人減刑，創下美國現代史上單日最大規模赦罪；拜登表示，「美國的立國基礎在於可能性與二次機會的承諾」。拜登這波減刑的對象是已經出獄且成功融入社區的受刑人，包括貪汙官員、金融與醫療保險詐欺犯。

對象包括貪官和詐欺犯

華爾街日報(WSJ)報導，這波減刑的對象是新冠肺炎疫情期間遭判刑但現已出獄的受刑人，以及疫情期間被判處居家監禁者，另有39名被定罪非暴力犯行的美國公民獲得特赦。疫情期間為避免病毒擴散，特定囚犯因此獲釋。

拜登此次發出39項赦免和1499項減刑命令，此令並未消除這些人的重罪定罪，而是立即終止他們的刑期。

拜登在聲明中表示，「美國的立國基礎在於可能性與二次機會的承諾」。他說，身為總統，非常榮幸有權為已經展現悔意與改過自新的民眾赦罪，讓人民恢復參與日常生活的機會，為社區貢獻一己之力，讓非暴力罪犯開始採取步驟消除判刑不等的差距，特別是觸犯毒品條例者。

歐巴馬曾1天減刑330人

美國前一次出現單日最大規模總統赦罪，是在前總統歐巴馬(Barack Obama)任內；2017年，歐巴馬即將卸任之前，一天之內為330人減刑。

WSJ指出，拜登2025年1月卸任之前，這將不會是最後一波赦免行動。拜登在聲明中表示，未來幾周將繼續檢討要求總統特赦的陳情案件。

另據芝加哥論壇報(Chicago Tribune)報導，拜登減輕芝加哥兩大惡名昭彰詐欺犯，分別是伊利諾州小鎮迪克森(Dixon)前審計長瑞塔‧柯朗德威爾(Rita Crundwell)，以及現已破產的哨兵管理集團(Sentinel Management Group)前執行長布魯姆(Eric Bloom)。

柯朗德威爾利用職務之便，挪用該鎮近5400萬元公帑，挹注她的馬場生意和豪奢生活；她2012年認罪當時美國史上最大的市政詐欺案件，原刑期到2028年10月。

布魯姆詐詐騙投資人超過6億6500萬元，2012年被陪審團定罪，當時檢察官形容此案為芝加哥聯邦法院史上最大規模的單一金融詐欺案，他的刑期原本2026年5月屆滿。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，獲減刑的另有密西根州醫療帳單公司老闆伊蓮‧羅維特(Elaine Lovett)，她2017年認罪利用假帳單詐領聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)數百萬元並試圖規避稽查；司法部資料顯示，羅維特2017年被判刑15年。

拜登 詐欺 聯邦醫療保險

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